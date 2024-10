Românii au început să călătorească din nou după pandemie

În anul care se încheie, românii au început să călătorească din nou după pandemia de coronavirus, planificându-şi concediile din timp. Care au fost cele mai populare destinaţii, aflăm din materialul realizat de Alexandru Avram.

Reporter: Conform unei analize efectuate de una dintre cele mai accesate platforme de rezervări online, destinaţiile preferate ale românilor în 2023 au fost Italia, Grecia, Turcia, Spania, Marea Britanie, Franţa şi Germania, iar cele mai vizitate oraşe au fost Milano, Roma, Paris, Londra sau Bruxelles. Am stat de vorbă cu câţiva dintre cei care au călătorit în 2023.

-: În primăvară am fost în Veneţia, acolo aş recomanda carnavalul, apoi Turcia cu toate zonele turistice din Istanbul, apoi spre toamnă zona Tirana din Albania şi pe litoralul bulgăresc.

-: În 2023 am ales mai multe oraşe din Europa şi am ales să merg în mai multe city-break-uri. În topul destinaţiilor alese au fost Viena, Praga. Am fost vara în Grecia, în insula Corfu şi Italia, pentru că poţi vedea o mulţime de locuri frumoase cu un preţ decent.

-: Destinaţia de vacanţă din acest an a fost Creta şi am ales-o pentru că este o destinaţie superbă, care este destul de uşor accesibilă şi cred că îţi poate oferi foarte multe pentru un preţ destul de mic. Sunt foarte multe atracţii, în principal naturale, plaje, lagune şi lucruri spectaculoase pe care nu le găseşti în alte părţi.

Reporter: Aşadar, oferta de turism este una în continuă creştere, iar în 2024 se preconizează un şi mai mare apetit pentru călătorii din partea românilor.

