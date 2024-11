România are cele mai multe nașteri din Europa la mame având vârsta sub 15 ani: ce trebuie făcut?

Publicat de Andreea Drilea, 19 februarie 2021, 12:34

Organizația Salvați Copiii are plăcerea de a vă invita marți, 23 februarie 2021, la dezbaterea “România are cele mai multe nașteri din Europa la mame având vârsta sub 15 ani: ce trebuie făcut?”, eveniment ce va avea loc online, începând cu ora 10.00.

Demersurile pentru găsirea de soluții viabile pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate destinat copiilor gravidelor și mamelor în România sunt necesare, în contextul în care aproape 10% dintre nașterile din țara noastră provin de la mame adolescente.

La eveniment vor fi prezenți:

 Dna. Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România

 Dna. Raluca Turcan Ministrul Muncii și Protecției Sociale, TBD

 Dna. Lidia Manuela Onofrei, Coordonator Național al Activității de Asistență Medicală Comunitară, Ministerul Sănătății

 Prof. Dr. Maria Stamatin, Șef Secție Neonatologie, Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” Iaşi

 Conf. Dr. Livia Ognean, Șef Sectie Neonatologie Spitalul Clinic Judeţean Sibiu

 Dr. Adriana Dan, Șef Secție Neonatologie, Spitalul Universitar de Urgență București

 Prof. Dr. Gabriela Olariu, Șef Sectie Neonatologie Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timişoara

 Dr. Mirela Zivari, Coordonator Departamentul de Psihologie Spitalul Universitar de Urgență București

Pentru confirmări și transmiterea datelor de acces ale evenimentului – Silvia Burcea, coordonator proiect – silvia.burcea@salvaticopiii.ro.