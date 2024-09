PSD a depus o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Cîțu

UPDATE – Partidul Social Democrat cere prin moţiunea de cenzură – ‘Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!’ – depusă, marţi, la Parlament, plecarea urgentă a Guvernului Florin Cîţu de la conducerea ţării pentru ca România să iasă ‘dintr-o continuă criză politică, economică şi socială’.

În textul moţiunii se susţine că ‘guvernarea perdanţilor a sărăcit România !’.

‘Fiecare român este mai sărac cu 560 de euro după măsurile care au distrus puterea de cumpărare. În plină explozie a preţurilor, în condiţiile unei creşteri galopante a inflaţiei, Guvernul nu a găsit altă soluţie decât îngheţarea pensiilor, alocaţiilor şi a salariilor. Statisticile oficiale arată clar că puterea de cumpărare a scăzut cu peste 12%. Cu toate acestea, prin lipsa măsurilor de compensare a pierderilor de venit, Guvernul PNL-USR-PLUS-UDMR, a fost mult mai preocupat de lupta pentru putere în interiorul Coaliţiei şi a preferat să condamne la sărăcie peste 7 milioane de români’, potrivit moţiunii.

Social-democraţii acuză că ‘pierderea controlului asupra creşterii preţurilor la energie şi combustibil a generat o inflaţie galopantă’.

‘Vârfurile de preţ la gaze (+65%), electricitate (+45%) şi combustibil (+54%) au antrenat explozia în lanţ a preţurilor, mai ales la alimentele de bază (+14%) şi medicamente (+25%). Cursul valutar doboară, zi de zi, maxime istorice, ceea ce înseamnă, pe scurt, rate mai mari la credite, creşterea preţului facturilor şi scumpirea bunurilor din import’, se arată în textul moţiunii.

În document se spune că ‘datoria publică creşte cu 1.700 de euro pe secundă’, iar ‘fiecare român devine mai dator la finalul acestui an cu 2.300 de euro’.

‘România riscă să deraieze economic, în condiţiile în care creşterea datoriei publice este aproape dublă faţă de creşterea Produsului Intern Brut’, susţine PSD.

Social democraţii acuză şi faptul că ‘absorbţia fondurilor europene este la pământ’, iar ‘capitalul românesc, condamnat la faliment’. În moţiune se arată că ‘agricultorii ţării au fost umiliţi’ şi, ‘în loc să ajungă pe mesele românilor, munca lor e vândută pe nimic în străinătate’.

PSD susţine şi faptul că în domeniul Transporturilor actuala guvernare ‘nu a inaugurat niciun kilometru de autostradă’ şi ‘nu a lansat niciun proiect de la zero ca să înceapă lucrările’, ci doar şi-a asumat ‘marile proiecte de autostrăzi şi poduri lăsate moştenire de PSD’.

Comunităţile locale au fost condamnate la subdezvoltare, prin faptul că Primăriile şi Consiliile judeţene au fost obligate să aloce sume uriaşe pentru lupta cu pandemia şi nici acum Guvernul Cîţu nu le-a decontat aceşti bani, se spune în textul moţiunii.

PSD acuză, totodată, că guvernarea PNL-USR PLUS- UDMR ‘a ratat toate ţintele asumate în Sănătate’, iar în privinţa Educaţiei, deşi abia a început anul şcolar, aceeaşi guvernare ‘a închis sute de şcoli, iar pentru restul…a planificat închiderea’.

‘Regulile pentru desfăşurarea noului an şcolar, anunţate de miniştrii Educaţiei şi Sănătăţii, arată că şcolile sunt la fel de nepregătite pentru noul val al pandemiei ca şi anul trecut ‘, se spune în moţiune.

Nu în ultimul rând, PSD susţine că ‘dreapta’ a instalat un ‘penal’ la Palatul Victoria, referindu-se la dosarul instrumentat lui Florin Cîţu în SUA în urmă cu 20 de ani, pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice. AGERPRES

UPDATE – Prim-vicepreşedintele PSD Sorin Grindeanu a anunţat, marţi, că social democraţii au depus o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Cîţu.

‘PSD a depus moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu intitulată ‘Stop sărăciei, scumpirilor şi penalilor. Jos Guvernul Cîţu!’. Ne aşteptăm ca în cel mai scurt timp, aşa cum spune Constituţia, să fie convocate Birourile permanente reunite, vom propune un program astfel încât în cel mai scurt timp acest guvern incompetent să plece acasă. (…) Noi am depus o moţiune legală, cu 157 de semnături PSD, care îndeplineşte toate condiţiile’, a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că PSD se bazează pe faptul că USR PLUS şi AUR vor vota pentru această moţiune de cenzură. AGERPRES

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marţi că va propune în Birourile permanente reunite ale Parlamentului ca moţiunea de cenzură depusă de partidul său să fie citită joi şi votată lunea viitoare.

‘Astăzi am decis şi depunem moţiunea de cenzură a PSD, aşa cum au anunţat şi colegii mei de la Parlament. După decizia CCR luată în unanimitate, singura soluţie legală este moţiunea PSD. Invit pe colegii mei de Parlament de la USR PLUS şi AUR să vină să voteze această moţiune şi propunem astăzi la Birourile permanente reunite un calendar strâns, respectiv joi citirea moţiunii PSD şi luni votul, pentru ca Guvernul Cîţu să plece cât mai repede. Nu mai are rost să intrăm în decizii şi să ne ascundem după o moţiune de cenzură, din punctul nostru de vedere şi mai ales al CCR, neconstituţională‘, a spus Ciolacu într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.

El a adăugat că şeful statului, Klaus Iohannis, premierul Florin Cîţu şi al treilea om în stat, Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor, au participat la congresul politic al PNL cu 5.000 de lideri locali, ‘încălcând toate normele sanitare şi sfidând toţi românii’.

‘Mai mult, toate instituţiile statului – Direcţia de Sănătate Publică, Poliţia naţională, Poliţia locală – s-au aliniat pentru a proteja această infracţiune şi nu s-au aliat pentru protejarea sănătăţii şi siguranţei românilor. Congresul PNL a împărţit cetăţenii României în două categorii: peneliştii – care pot face orice şi restul cetăţenilor – care sunt obligaţi să respecte deciziile’, a afirmat Ciolacu. AGERPRES

