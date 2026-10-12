Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Propunere privind majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică

Propunere privind majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică

Propunere privind majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică

Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 09:45

Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică, acordate în prezent în cuantum de 50 de lei lunar, precum şi extinderea eligibilităţii pentru gospodăriile vulnerabile, în contextul creşterilor de preţuri pentru sezonul rece 2026-2027.

În ultima perioadă, preţurile la gaze şi curent electric au crescut semnificativ, iar furnizorii au majorat deja preţurile ofertelor pentru consumatorii casnici pentru sezonul următor.

Reporter: Daniela Vasilescu – ”Avertismentele formulate recent de Ministerul Energiei prin secretarul de stat Cristian Buşoi şi de comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen, invocă creşteri estimate la 20-22% ale facturilor la electricitate în iarna care urmează şi în primăvara următoare.

Observatorul Român al Sărăciei Energetice spune că toate aceste demersuri confirmă un nou episod de creştere semnificativă a costurilor cu energia pentru gospodăriile din România şi solicită pregătirea unui mecanism integrat de protecţie pentru electricitate şi gaze naturale începând cu 1 aprilie 2027, când expiră plafonarea preţurilor la gaze naturale.

Una dintre propunerile organizaţiei vizează majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică şi actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea sprijinului. Valoarea actuală de 50 de lei pe lună trebuie reevaluată şi majorată pentru a reflecta creşterea preţurilor şi nevoile energetice ale gospodăriilor vulnerabile.

În prezent, eligibilitatea este determinată în principal pe baza unor praguri de venit de 1.940 de lei pentru persoanele singure şi 1.784 de lei pe membru de familie.”

Rador

Etichete:
Medicii recomandă vaccinarea antigripală făcută din timp
Naţional luni, 12 octombrie 2026, 06:28

Medicii recomandă vaccinarea antigripală făcută din timp

Societatea Naţională de Medicina Familiei îndeamnă populaţia să se vaccineze antigripal înainte de intensificarea circulaţiei viruşilor în...

Medicii recomandă vaccinarea antigripală făcută din timp
Ministrul interimar al mediului solicită demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie
Naţional duminică, 11 octombrie 2026, 09:27

Ministrul interimar al mediului solicită demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie

Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu a explicat pe reţelele de socializare că echipa de control a descoperit cumpărături de sute de...

Ministrul interimar al mediului solicită demisia conducerii Administraţiei Naţionale de Meteorologie
Luca Niculescu intenţionează să depună joi la parlament programul de guvernare şi lista de miniştri
Naţional sâmbătă, 10 octombrie 2026, 11:06

Luca Niculescu intenţionează să depună joi la parlament programul de guvernare şi lista de miniştri

Premierul desemnat Luca Niculescu intenţionează să depună joia viitoare în legislativ programul de guvernare şi lista de miniştri. El s-a...

Luca Niculescu intenţionează să depună joi la parlament programul de guvernare şi lista de miniştri
Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea
Naţional sâmbătă, 10 octombrie 2026, 08:54

Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea

Autorităţile au emis în noaptea de vineri spre sâmbătă două mesaje RO-ALERT, după ce radarele au depistat drone în spaţiul aerian...

Două mesaje RO-ALERT după depistarea unor drone în apropierea graniţei cu România, lângă Tulcea
Naţional vineri, 9 octombrie 2026, 12:18

Căpitanul Alexandru Turturică, despre riscurile provocate de dronele găsite și măsurile de precauție

Peste 150 de atacuri cu drone au fost înregistate în apropierea graniței, iar pe teritoriul țării, au fost descoperite aproximativ 80 de drone...

Căpitanul Alexandru Turturică, despre riscurile provocate de dronele găsite și măsurile de precauție
Naţional vineri, 9 octombrie 2026, 11:25

Gala Corneliu Coposu, ediția a IX-a, se va desfășura la Iași, sub semnul memoriei și al identității

Cea de-a IX-a ediție a Galei Corneliu Coposu se va desfășura în acest an la Iași, în zilele de 10 și 11 noiembrie 2026, sub tema „Memorie...

Gala Corneliu Coposu, ediția a IX-a, se va desfășura la Iași, sub semnul memoriei și al identității
Naţional vineri, 9 octombrie 2026, 08:10

Spania și România primesc aproape 135 de milioane de euro pentru pagubele provocate de dezastrele naturale din 2025

Comisia Europeană a decis să acorde aproape 135 de milioane de euro Spaniei şi României, pentru combaterea efectelor unor dezastre naturale...

Spania și România primesc aproape 135 de milioane de euro pentru pagubele provocate de dezastrele naturale din 2025
Naţional vineri, 9 octombrie 2026, 07:50

Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin din partea Ministerului Agriculturii

Controalele în teren pentru acordarea sprijinului destinat cultivatorilor de cartofi au fost finalizate, peste 2500 fermieri urmând să primească...

Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin din partea Ministerului Agriculturii