Propunere privind majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică

Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 09:45

Observatorul Român al Sărăciei Energetice propune majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică, acordate în prezent în cuantum de 50 de lei lunar, precum şi extinderea eligibilităţii pentru gospodăriile vulnerabile, în contextul creşterilor de preţuri pentru sezonul rece 2026-2027.

În ultima perioadă, preţurile la gaze şi curent electric au crescut semnificativ, iar furnizorii au majorat deja preţurile ofertelor pentru consumatorii casnici pentru sezonul următor.

Reporter: Daniela Vasilescu – ”Avertismentele formulate recent de Ministerul Energiei prin secretarul de stat Cristian Buşoi şi de comisarul European pentru Energie, Dan Jorgensen, invocă creşteri estimate la 20-22% ale facturilor la electricitate în iarna care urmează şi în primăvara următoare.

Observatorul Român al Sărăciei Energetice spune că toate aceste demersuri confirmă un nou episod de creştere semnificativă a costurilor cu energia pentru gospodăriile din România şi solicită pregătirea unui mecanism integrat de protecţie pentru electricitate şi gaze naturale începând cu 1 aprilie 2027, când expiră plafonarea preţurilor la gaze naturale.

Una dintre propunerile organizaţiei vizează majorarea valorii voucherelor pentru energie electrică şi actualizarea pragurilor de venit pentru acordarea sprijinului. Valoarea actuală de 50 de lei pe lună trebuie reevaluată şi majorată pentru a reflecta creşterea preţurilor şi nevoile energetice ale gospodăriilor vulnerabile.

În prezent, eligibilitatea este determinată în principal pe baza unor praguri de venit de 1.940 de lei pentru persoanele singure şi 1.784 de lei pe membru de familie.”

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