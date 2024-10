Profesorii anunță mâine dacă renunță la grevă

Greva generală continuă. Sindicatele aşteaptă până mâine dimineaţă decizia membrilor de a continua acţiunea de protest sau de a se întoarce la ore.

Marian Nistor, liderul Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”: Am primit oferta Guvernului, ne-am consultat colegii, colegii ne-au transmis foarte clar: vor să vadă proiectul actului normativ. De la premier am înţeles că va fi pus astăzi în dezbatere publică. Colegii îl vor putea vedea, vor cunoaşte conţinutul şi ne vom pronunţa mâine, la ora 10:00. Am cerut acolo ceea ce ştiţi şi dumneavoastră, e foarte clar. Au fost nişte cerinţe minimale, una dintre ele încă nu a fost îndeplinită. Am cerut să se achite în totalitate tot ceea ce înseamnă creşteri salariale pe viitoarea grilă de salarizare în cursul anului 2024. Aici, răspunsul Guvernului a fost că se acordă prima tranşă în 2024, la 1 ianuarie, cealaltă urmând să fie acordată în 2025. Aşa că este logic să primească colegii noştri proiectul actului normativ şi în funcţie de conţinutul acestuia ne vor da un răspuns până mâine. Până atunci, greva continuă. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)