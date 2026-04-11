Preţurile la carburanţi continuă să scadă în România

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 08:42

Preţurile la carburanţi continuă să scadă în România după decizia Guvernului de diminuare a accizei la motorină, dar şi în contextul unor factori internaţionali care au detensionat piaţa.

Potrivit platformei de monitorizare a preţurilor Peco Online, motorina standard se vindea în această dimineaţă în medie cu 9,58 lei pe litru, cea mai ieftină fiind la Eforie Nord, în judeţul Constanţa, 9,55 lei.

La benzina standard era afişat un tarif de 8,72 lei, cel mai mic preţ fiind tot la staţiile peco din Eforie Nord, 8,70 lei pe litru.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a dat asigurări că ţara noastră dispune în prezent de stocurile necesare pentru a-şi acoperi consumul de carburanţi pentru trei luni, iar în ceea ce priveşte aprovizionarea, fluxurile sunt normale, cu rute alternative în caz de nevoie, care asigură cantităţile de petrol necesare procesului de rafinare.

