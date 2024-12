Premierul Marcel Ciolacu a prezentat bilanţul guvernării

Premierul Marcel Ciolacu a făcut, miercuri, bilanţul guvernării, menţionând că activitatea acestui guvern nu a fost una uşoară, dar, în ciuda tuturor problemelor apărute, nicio secundă nu s-a îndepărtat de la ‘obiectivele iniţiale’ şi ‘şi-a făcut treaba’.

‘Am decis să fac un scurt bilanţ al acestei guvernări pentru că astăzi am avut ultima şedinţă de Guvern cu puteri depline, urmând ca, odată cu instalarea noului Parlament, acest Guvern să devină unul interimar. Şi aş vrea să pornesc de la priorităţile pe care le-am enunţat în urmă cu un an şi 6 luni, pentru a vedea cu toţii stadiul obiectivelor propuse atunci’, a declarat Marcel Ciolacu.

El a spus că activitatea acestui guvern nu a fost una uşoară.

‘În paralel cu priorităţile asumate, alături de colegii mei, am fost pompierii de serviciu pentru multe dintre problemele lăsate nerezolvate în toţi anii de dinaintea noastră. Nu ştiu în ce măsură am reuşit să rezolvăm chiar totul, dar vă pot spune că am făcut tot ce a ţinut de noi pentru a pune lucrurile pe făgaşul lor normal’, a adăugat Ciolacu.

Premierul a mai spus că, ‘în ciuda tuturor problemelor apărute, nicio secundă acest guvern nu s-a îndepărtat de la obiectivele iniţiale’.

‘Şi, astăzi, la final, vă pot spune că sunt mândru că am putut contribui, într-o mică măsură, la ceea ce este România acum. O putere economică regională, cu un Produs Intern Brut ce depăşeşte anul acesta 355 miliarde euro. La PIB/locuitor raportat, la paritatea puterii de cumpărare, România a egalat Polonia şi este peste Ungaria, Slovacia, Croaţia, Grecia, Letonia şi Bulgaria. Suntem acum la 80% din media UE. Toate aceste date – oficiale şi confirmate de organisme internaţionale – ne arată că acest guvern şi-a făcut treaba’, a afirmat premierul.

