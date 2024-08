Premierul Cîţu cere o anchetă asupra modului în care a fost pregătit valul al patrulea al pandemiei

Premierul Florin Cîţu a anunţat că a cerut o anchetă asupra modului în care a fost pregătit valul al patrulea al pandemiei. El este nemulţumit că nu s-ar fi respectat recomandarea asta ca întreaga capacitate medicală de răspuns la pandemie să rămână intactă.

Florin Cîţu: Se ştia că vine valul 4. Eu am spus tot anul, deci după ce s-a terminat valul trei am spus că nu vreau să se reducă numărul de paturi în secţiile ATI pentru COVID, am spus foarte clar că să rămână intactă capacitatea noastră de a răspunde şi să se răspundă foarte rapid. Aş vrea să văd cum au fost pregătite la Ministerul Sănătăţii acest val patru şi vedem dacă s-a ţinut cont de ceea ce am spus eu şi dacă nu s-a ţinut cont de ceea ce a spus eu cine nu a ţinut cont. Va fi responsabil pentru asta.

RADOR