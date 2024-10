Parlamentul a decis revocarea lui Niculae Bădălău de la Curtea de Conturi

Plenul Parlamentului a decis, luni, revocarea lui Niculae Bădălău din funcţia de consilier al Curţii de Conturi şi vicepreşedinte al Autorităţii de audit.

S-au înregistrat 308 voturi ‘pentru’ şi o abţinere.

Anterior, comisiile de buget au dat un raport favorabil revocării lui Bădălău din aceste funcţii, pe motiv că reputaţia acestuia este iremediabil afectată şi nu mai îndeplineşte condiţiile stabilite prin articolul 50 din Legea privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi.

La dezbateri, deputatul USR Claudiu Năsui a subliniat că Bădălău a fost un lider important al PSD, care a deţinut şi funcţia de ministru.

‘Acesta este unul dintre momentele acelea în care ar trebui să ne întrebăm cum ajung genul acesta de oameni în fruntea unor asemenea instituţii importante cum este Curtea de Conturi şi Autoritatea de audit. Vorbim de un fost mare lider PSD, fost senator PSD, fost ministru PSD care ajunge să fie interlocutorul principal al Uniunii Europene cu România în privinţa cheltuirii fondurilor europene. (…) Cum ajunge o astfel de numire ruşinoasă în fruntea unei instituţii aşa de importantă? (…) Noroc că USR a venit cu o solicitare promptă de revocare a domnului Bădălău din funcţie, pentru că era ruşinos ca UE să discute cu un personaj care este în închisoare, în arest în momentul în care discută de buna cheltuire a banilor publici. (…) Sper să nu mai existe astfel de ‘bădălăi’ în funcţii publice’, a afirmat Năsui.

El a adăugat că genul acesta de numiri în funcţii reprezintă ‘o ruşine’ pentru Parlament şi pentru România.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a replicat că USR nu poate să dea lecţii de moralitate, menţionând că grupurile social-democraţilor din Parlament au fost cele care au cerut revocarea din funcţie a lui Bădălău.

‘Partidul care are în componenţa sa pe Mihăilă şi Voiculescu, cei care au câte un miliard de euro cheltuiţi pe vaccinuri pe care le-aţi aruncat, adică bani furaţi din bugetul României şi pe care în continuare îi protejaţi, partidul care o are pe Clotilde Armand primar al Sectorului 1, după ce se pare că a furat nişte voturi şi a şi încasat ilegal fonduri europene (…) ne ţine nouă lecţii de moralitate aici, în Parlament. Vă plac criteriile de integritate, dar să se aplice la PSD şi eventual la alte partide, când e vorba de ai voştri faceţi scut în jurul lor. (…) Ne aflăm în plenul reunit de astăzi pentru că eu şi liderul de la Senat am cerut revocarea domnului Bădălău din funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi. Noi am cerut asta. (…) Nu facem, cum faceţi dumneavoastră, scut în jurul lui Clotilde Armand, al lui Mihăilă, al lui Voiculescu şi al altor corupţi pe care îi aveţi în partid’, a susţinut Simonis.

Decizia pentru declanşarea procedurii de revocare a fost luată săptămâna trecută de Birourile permanente reunite, la solicitarea grupurilor parlamentare ale PSD şi USR, după ce Bădălău a fost arestat preventiv în urma unei anchete a DNA.

Curtea de Apel Bucureşti a decis ca fostul senator PSD să fie arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile, pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită şi trafic de influenţă, într-un dosar în care este acuzat că i-a oferit mită 170.000 de euro unui primar din judeţul Giurgiu, în schimbul acordării unor contracte de lucrări publice.

Potrivit DNA, pe 9 august şi 19 noiembrie, Niculae Bădălău, în calitate de consilier de conturi în cadrul Curţii de Conturi şi vicepreşedinte al Autorităţii de audit în acestei instituţii, i-ar fi pretins primarului să atribuie un contract privind reabilitarea unui sistem de alimentare cu apă potabilă, în valoare de 7.071.925 lei fără TVA, unei societăţi administrate de o rudă a sa, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unei persoane din conducerea Companiei Naţionale de Investiţii, pe care ar fi promis că o va determina să asigure finanţarea a două proiecte depuse de comuna respectivă.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)