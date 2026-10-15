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Pacienţii cu cancere au de suferit din cauza finanțării deficitare a sistemului de sănătate

Pacienţii cu cancere au de suferit din cauza finanțării deficitare a sistemului de sănătate

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 06:32

Lipsa finanţării suficiente a sistemului de sănătate îi expune la riscuri suplimentare pe pacienţii oncologici, atrage atenţia Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer.

Într-o scrisoare deschisă adresată preşedintelui României, Parlamentului, Guvernului interimar şi liderilor partidelor parlamentare, organizaţia acuză întârzierea rectificării bugetare şi avertizează asupra posibilelor întreruperi ale tratamentelor.

Reprezentanții pacienților recunosc că lipsa resurselor financiare pune în pericol continuitatea tratamentelor, accesul la medicamente și efectuarea investigațiilor medicale.

Aceștia critică întâzierea rectificării bugetare și cer autorităților să explice public motivele pentru care aceasta nu a fost realizată și consecințele asupra finanțării serviciilor medicale.

Printre solicitări se numără adoptarea urgentă a măsurilor bugetare necesare, prezentarea transparentă a fondurilor disponibile și a obligațiilor de plată, precum și un plan de intervenție cu termene și responsabilități clare.

Organizația cere și asumarea răspunderii instituționale și politice. Semnatarii avertizează că pacienții cronici nu pot aștepta încheierea disputelor politice, iar întreruperea tratamentelor sau amânarea investigațiilor poate avea consecințe grave asupra sănătății și vieții acestora.

Reacția pacienților vine după ce ministrul interimar al sănătății a avertizat ieri că sistemul sanitar riscă să nu mai poată funcționa de la 1 noiembrie, dacă nu va fi făcută rectificarea bugetară, întrucât fondurile disponibile nu mai sunt suficiente.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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