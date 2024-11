Orban: Punctul de pensie, majorat cu 14%. Atât permite situația economică

Publicat de , 22 august 2020, 06:49

Punctul de pensie va fi majorat doar cu 14% de la 1 septembrie, pentru că atât permite acum situaţia economică, a explicat premierul Ludovic Orban.

El a explicat că modificarea a fost introdusă în Ordonanţa de rectificare bugetară.

Ludovic Orban: Noi am modificat această lege prin ordonanţă de urgenţă, am inclus creşterea pensiilor cu cât este posibil astăzi, adică creşterea punctului de pensie cu 14%, în Ordonanţa de Urgenţă privitoare la rectificarea bugetară. Nu cred că îşi imaginează vreun roman că dacă noi am fi avut banii la dispoziţie să creştem pensiile cu 40% şi dacă am fi fost siguri că putem plăti pensiile crescute cu 40%, în 2021, în 2022, nu am fi mărit pensiile cu 40%. România a înregistrat o contracţie economică în al doilea trimestru de 10,5%, s-au diminuat veniturile bugetului de stat. Într-o astfel de situaţie era foarte dificilă, inclusiv decizia de a creşte pensia.

Social-democraţii au anunţat deja că vor depune amendamente la rectificarea bugetară propusă de Guvern.

De cealaltă parte, premierul Ludovic Orban este pregătit să sesizeze Curtea Constituţională în cazul în care Parlamentul va abroga articolul referitor la creşterea punctului de pensie cu doar 14%

(Rador/FOTO radioiasi.ro)