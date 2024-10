Moţiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Dezvoltării, Ion Ştefan, a fost dezbătută în Camera Deputaţilor

UPDATE – Deputaţii au dezbătut astăzi moţiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului dezvoltării, Ion Ştefan, pe care îl acuză de incompetenţă şi fals în acte publice.

Demersul social-democraţilor se afla pe agenda Camerei Deputaţilor încă de la începutul lunii trecute, dar a fost amânat din motive de sănătate invocate de Ion Ştefan.

Iniţiatorii documentului au susţinut în cadrul dezbaterilor că problemele de integritate ale ministrului nu se manifestă doar în declaraţiile sale de avere, ci sunt ridicate la rangul de politică de stat, în cadrul Ministerului Dezvoltării fiind reduse drastic personalul şi resursele anticorupţie.

În schimb, ministrul Ion Ştefan a afirmat că moţiunea este compusă aproape integral din invective şi calomnii şi a apreciat că social-democraţii nu sunt interesaţi de proiectele ministerului. Votul asupra moţiunii se va da săptămâna viitoare.

(Rador/FOTO radioiasi.ro)

UPDATE – Ministrul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a susţinut, marţi, că moţiunea depusă împotriva sa este compusă aproape integral din ‘invective şi calomnii’, punctând că social-democraţii nu sunt interesaţi de proiectele ministerului.

‘După ce am citit textul moţiunii simple depuse de PSD nu am găsit nicio critică despre mandatul meu. Aţi compus o moţiune aproape integral din invective şi calomnii. Nu vă voi răspunde pe acelaşi ton. Totuşi vă mulţumesc că îmi daţi ocazia să prezint Parlamentului munca mea din ultimele opt luni. (…) Din moţiunea simplă depusă de PSD reies câteva lucruri simple: social-democraţii nu sunt interesaţi de proiectele pe care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei le implementează, nu sunt interesaţi că am deblocat programe pentru beneficiari publici, UAT-uri şi instituţii publice şi pentru antreprenori, de faptul că am evitat dezangajarea sau de faptul că guvernarea liberală a făcut în opt luni de mandat ceea ce ei nu au fost în stare ani la rând‘, a spus Ion Ştefan, la dezbaterea moţiunii simple ‘Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!’.

Ministrul a dat drept exemple începerea lucrărilor de reabilitarea a Cazinoului Constanţa şi semnarea celor trei contracte pentru spitalele regionale de la Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova.

‘Mai reiese clar un lucru din moţiunea PSD: că toţi pesediştii au început să bâzâie după ce am pus capacul la borcanul cu miere din Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, cheltuirea fondurilor publice de către (…) sinecuri. Sunteţi supăraţi nevoie mare pentru că am scos la iveală matrapazlâcurile făcute ani la rândul de PSD în Ministerul Dezvoltării. (…) De asta sunteţi aşa vocali – că v-am scos la lumină combinaţiile şi că vi s-a oprit racordarea la banii publici, nu vă interesează proiectele primarilor, ale instituţiilor publice, ale antreprenorilor, nici de respectarea termenelor angajate de România la stadioane, de investiţiile pe care Ministerul Lucrărilor Publice, Dezoltării şi Administraţiei le-a făcut în timpul pandemiei în sistemul sanitar pe care l-aţi lăsat furibund‘, a spus Ion Ştefan.

Ministrul a precizat că, de la începutul anului, ministerul, prin CNI, a emis ordin de începere pentru 142 de obiective.

El a acuzat PSD că a risipit banii din PNDL şi a arătat că, în mandatul său, plăţile prin acest program s-au făcut fără a se ţine cont de culoarea politică.

‘A crescut viteza de încasare a banilor de către autorităţile locale. (…) Am crescut plăţile cu 30%‘, a mai explicat Ion Ştefan.

Camera Deputaţilor a început, marţi, în sesiunea extraordinară, dezbaterea moţiunii simple împotriva ministrului Dezvoltării, amânată la începutul lunii iunie după ce Ion Ştefan a invocat motive de sănătate.

Şedinţa este condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, care a anunţat că sunt prezenţi 123 de deputaţi.

În 9 iunie, dezbaterea moţiunii simple ‘Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!’ împotriva ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, Ion Ştefan, a fost amânată de plenul Camerei Deputaţilor pentru că ministrul a reclamat probleme de sănătate. Moţiunea a fost doar citită.

În textul moţiunii simple depusă de PSD, ministrul Ştefan este acuzat de fals în acte publice, ‘neanchetat încă de organele abilitate, din motive greu de înţeles’.

‘Dacă marele dramaturg Ion Luca Caragiale ar fi trăit în zilele noastre, cu certitudine ar fi găsit în ministrul ‘Grindă’ o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru comediile sale în care a surprins atât de bine viciile, neputinţele, orgoliile şi aroganţa clasei politice din România. (…) Prezenta moţiune simplă are drept scop evidenţierea celor mai importate aspecte negative care au marcat mandatul ministrului Ion Ştefan şi care constituie deja motive foarte puternice pentru demiterea sau demisia acestuia de la conducerea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei’, au arătat semnatarii moţiunii.

PSD susţine în moţiune că Ion Ştefan şi-a început mandatul ‘cu un fals, de la care i se trage şi bine-cunoscuta poreclă de ministrul ‘Grindă’; în mod ironic, ministrul a devenit mai cunoscut după porecla sa decât după numele său real’.

‘În cazul domnului ‘Grindă’ este vorba de un fals clar în acte publice, neanchetat încă de instituţiile abilitate, din motive greu de înţeles. Chiar în acest moment, pe site-ul Camerei Deputaţilor, la pagina deputatului Ion Ştefan pot fi consultate două declaraţii de avere cu un conţinut contradictoriu, dar care poartă aceeaşi semnătură a domnului ministru. Două declaraţii, în care acesta declară, pentru acelaşi imobil din municipiul Focşani, o suprafaţă diferită: 910 metri pătraţi în declaraţia din iunie 2019 şi 524 metri pătraţi în declaraţia din noiembrie 2019. Este un fals încă nelămurit prin declaraţiile publice ale ministrului‘, se arată în moţiune.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)