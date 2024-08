Moţiune de cenzură – A fost o strategie a PNL de a nu se face cvorum

UPDATE 17:20 – Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a susţinut luni că PNL a avut o strategie pentru a nu se face cvorum la şedinţa în care urma să se dezbată şi să se voteze moţiunea de cenzură, iar dacă s-ar fi dat un vot, PSD ar fi strâns 250 de opţiuni ‘pentru’ moţiune.

Întrebat, la Palatul Parlamentului, ce s-a întâmplat cu cele 250 de voturi pe care spunea săptămâna trecută că le va aduna la moţiunea de cenzură, Ciolacu a spus: ‘Astăzi nu au fost. După cum aţi văzut, a fost o strategie de a nu se face cvorum, nu de a se da un vot pe moţiune. A fost o strategie a PNL, e evident. Eu v-am spus că. dacă se va da vot pe moţiune. vom avea 250 de voturi. Astăzi nu s-a dat un vot pe moţiune’.

Ciolacu a menţionat că PSD nu are cele 233 de voturi necesare adoptării moţiunii de cenzură şi a încercat să creeze o majoritate.

‘Nu s-a făcut cvorumul, nu s-a votat moţiunea de cenzură’, a afirmat el.

Liderul PSD a mai spus că în maximum două zile se va reuni Comitetul Politic Naţional al partidului şi se va lua o decizie politică în legătură cu paşii ce trebuie urmaţi pe tema moţiunii de cenzură, care nu a putut fi dezbătută şi votată luni din lipsă de cvorum, adăugând că moţiunea nu va fi retrasă.

‘Sunt discuţii, pentru că deja s-a terminat o sesiune extroardinară, intrăm în sesiune ordinară, avem dreptul constituţional de a depune o moţiune de cenzură sau de a vota această moţiune’, a declarat Ciolacu.

UPDATE ora 15:45 – Şedinţa Parlamentului în care este programată dezbaterea moţiunii de cenzură a fost reluată, luni, după o oră de la întrerupere, cu apelul nominal de verificare a prezenţei deputaţilor şi senatorilor.

Apelul nominal se desfăşoară conform unui calendar stabilit, pentru respectarea normelor prevăzute de lege.

Şedinţa a fost suspendată pentru o oră din lipsa cvorumului.

Liderii grupurilor parlamentare au decis prin consens ca şedinţa să fie reluată cu un apel nominal.

La începutul şedinţei Legislativului, preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a anunţat că sunt prezenţi 170 de parlamentari.

Cvorumul de şedinţă este de 233 de parlamentari.

UPDATE 14:55 – Şedinţa Parlamentului în care erau programate dezbaterea şi votul asupra moţiunii de cenzură a fost suspendată luni pentru o oră, lucrările urmând să înceapă la ora 15,30 cu un apel nominal pentru verificarea prezenţei deputaţilor şi senatorilor.

Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, a anunţat, după consultarea liderilor de grup, că s-a decis, prin consens, efectuarea unui apel nominal.

‘Ca urmare a anunţului privind prezenţa colegilor noştri care s-au înregistrat şi a discuţiilor din Comitetul liderilor, liderii au convenit în consens să stabilim un apel uninominal, un apel pentru fiecare coleg, conform Regulamentului nostru’, a spus Florin Roman.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, a precizat că apelul nominal va începe la ora 15,30, după un calendar stabilit pentru a se respecta condiţiile impuse de lege.

‘La ora 15,30, începând cu senatorii şi urmând cu deputaţii neafiliaţi se începe prezenţa nominală astfel încât să respectăm normele impuse de lege: la ora 15,45 – grupul parlamentar PMP, am înţeles că doar liderul o să fie prezent, deci sunt suficiente cinci minute; la ora 15,50 – grupul parlamentar al minorităţilor, timp de 10 minute; la ora 16,00 – grupul parlamentar Pro Europa; grupul parlamentar UDMR – la ora 16,15; grupul parlamentar USR – la ora 16,30 şi am înţeles că participă numai liderul de grup; la ora 16,35 – parlamentarii PNL Cameră şi Senat, am înţeles că participă numai liderii de grup; la ora 16,40, dacă mai este nevoie, grupul parlamentar PSD. Deci am început furtunos cu o pauză de o oră, toată lumea la grupurile parlamentare’, a arătat Ciolacu.

La începutul şedinţei Parlamentului, Marcel Ciolacu a anunţat că sunt prezenţi 170 de parlamentari. Cvorumul de şedinţă este de 233 de parlamentari.

UPDATE ora 14:15 – Şedinţa Parlamentului în care se dezbate şi votează moţiunea de cenzură iniţiată de PSD a început.

Moţiunea este intitulată ‘Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mită generalizată. Belşug în buzunarele clientelei PNL, sărăcie în buzunarele românilor’ şi a fost semnată de 205 senatori şi deputaţi.

La şedinţă şi-au înregistrat prezenţa 170 de parlamentari.

Pentru a fi adoptată moţiunea de cenzură e nevoie de voturile favorabile a 233 de parlamentari. (Agerpres)

Parlamentul dezbate si votează astăzi moţiunea de cenzură depusă de PSD împotriva Guvernului Orban.

PNL nu participă la vot – scrie liderul deputaţilor liberal Florin Roman, într-o postare pe internet.

USR şi PMP au anunţat, de asemenea, că nu vor participa la vot, întrucât nu susţin un astfel de demers care ar putea duce la demiterea guvernului în contextul actual, generat de criza sanitară.

Social-democraţii se arată însă convinşi că moţiunea va primi voturile necesare şi se declară pregătit să preia guvernarea.

ALDE şi PRO România şi-au exprimat susţinerea, deşi Victor Ponta afirma că rezultatul fost negociat deja, iar premierul Ludovic Orban va rămâne în funcţie.

UDMR va decide astăzi cum va vota. Pentru a fi adoptată, moţiunea are nevoie de 233 de voturi din partea senatorilor şi deputaţilor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)