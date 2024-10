Morawiecki: Polonia şi România fac totul să coexistăm în pace; acord pe toate acţiunile diplomatice şi politice

Publicat de Andreea Drilea, 3 martie 2022, 15:44

Polonia şi România fac totul pentru o coexistenţă paşnică, punând de acord toate acţiunile diplomatice şi politice, a declarat prim-ministrul Mateusz Morawiecki, joi, la finalul şedinţei comune a guvernelor polonez şi român, lansând un nou apel la partenerii europeni pentru implementarea unui pachet curajos de sancţiuni care ‘să atingă serios economia rusească’, în contextul agresiunii asupra Ucrainei.

‘Ţările noastre s-au schimbat foarte mult în ultimi 20-30 de ani, după dobândirea libertăţii, dar un lucru nu s-a schimbat. Nu s-au schimbat condiţiile securităţii noastre, condiţiile securităţii sunt direct dependente de cum acţionează Rusia, dacă este o ţară agresoare, aşa cum se întâmplă acum, o ţară care invadează un vecin, sau dacă este o ţară cu care se poate coexista în pace. Polonia şi România fac totul ca aşa să fie, să putem coexista în pace. Dar, pe de altă parte, suntem conştienţi pe deplin şi nici nu ne miră că împreună cu domnul prim-ministru, astăzi, dar şi în timpul consultărilor interministeriale am acordat cel mai mult timp discuţiilor consacrate situaţiei din Ucraina şi ameninţărilor directe care decurg din aceasta. Pentru a contracara aceste ameninţări, ne străduim ca toate acţiunile noastre diplomatice, politice în domeniul securităţii să fie puse de acord. Şi astăzi am avut o nouă rundă de punere de acord şi dorim să-i chemăm, din nou, pe partenerii noştri din Uniunea Europeană, din Comisia Europeană să implementeze un pachet curajos de sancţiuni, un pachet care într-adevăr să atingă serios economia rusească’, a afirmat Mateusz Morawiecki într-o declaraţie de presă comună cu premierul român, Nicolae Ciucă.

El a adăugat că de la început s-a cerut nu doar îndepărtarea firmelor ruseşti de pe piaţa de capital, ci şi din sistemul internaţional de plăţi SWIFT.

‘Această mişcare va fi cu atât mai eficientă, cu cât va fi mai largă. Or, în timpul acesta, de ieri, de aseară, se desfăşoară discuţii pe coridoare că poate ar fi bine să-i lăsăm pe Gazprom sau altă bancă. Ei bine, nu! Noi, cu domnul prim-ministru, suntem de acord să fie sancţiuni pentru întregul sistem bancar din Rusia, pentru că doar aceasta poate duce la o schimbare profundă în politica rusă, politică ce se caracterizează, astăzi, printr-un singur lucru, respectiv agresiunea’, a mai declarat Morawiecki.

Acesta a menţionat că a discutat cu omologul român, Nicolae Ciucă, şi despre elaborarea unei strategii comune pentru anii următori care să asigure independenţa energetică faţă de Rusia.

‘Am discutat, de asemenea, foarte mult despre conductele de transport al gazului, conducte care trec prin România, sau despre depozitele de gaz din Marea Neagră. Construim împreună cu România o strategie pentru anii următori, dar şi pentru lunile următoare, prin discuţia despre interconectări, despre posibilităţile de obţinere de gaz din alte surse, spre exemplu din Azerbaidjan, mi-a spus domnul prim-ministru. Aceste chestiuni sunt analizate astăzi. Eu i-am spus domnului prim-ministru despre proiectul nostru Baltic Pipe, care urmează să fie finalizat până la sfârşitul acestui an, respectiv să ajungem în final să fim independenţi de Rusia. Rusia, care ia dolarii din Europa de Vest şi îi bagă în maşina de război. Şi noi trebuie să contracarăm acest lucru. De aceea, încă o dată, fac apel la Comisia Europeană să dea acordul pentru embargoul pentru cărbunele din Rusia. Dorim să aducem cărbune din Australia. Am vorbit ieri cu prim-ministrul Australiei şi cu alte ţări din lume, tocmai pentru a limita posibilităţile de finanţare a maşinii de război ruseşti’, a arătat Morawiecki.

Şeful Executivului de la Varşovia a menţionat că în cadrul consultărilor bilaterale au mai fost abordate prevenirea escaladării conflictului declanşat de Rusia în Ucraina, precum şi întărirea Flancului estic al NATO în faţa noilor pericole provocate de această agresiune, respectiv gestionarea situaţiei refugiaţilor ucraineni.

‘Rusia merge pe calea violenţei şi doar de ea depinde dacă va ieşi de pe această cale. Noi ne dorim acest lucru, dar decizia este pe partea Rusiei. Trupele ruseşti sunt aproape de ţărmul României, sunt aproape de graniţa Poloniei, în Belarus. Trupele ruse înconjoară Ucraina şi ucid oameni nevinovaţi. Nu trebuie să spunem, să explicăm nimănui care este cel mai mare pericol pentru securitate în prezent. Şi de aceea, la consultările bilaterale de astăzi, am discutat despre cum putem să prevenim escaladarea acestui conflict. Dar să prevenim este un lucru, însă trebuie să ne şi pregătim pentru alte pericole şi asta depinde de noi. Deci, trebuie să ne întărim Flancul estic, trebuie să întărim partea estică a NATO, trebuie să întărim partea estică a Uniunii Europene’, a mai declarat premierul polonez.

El a precizat că zilele trecute a avut discuţii pe aceste teme cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

‘Este foarte important acest lucru, pentru că partenerii noştri din Vest trebuie să vadă şi să aprecieze efortul nostru imens, pentru că şi noi astăzi apărăm Europa prin acţiunile noastre umanitare. Am primit deja peste 500.000 de refugiaţi de război din Ucraina şi ne străduim să le asigurăm condiţii, deci trebuie să facem faţă şi unei catastrofe umanitare din Ucraina, trebuie să întărim Flancul estic al NATO, pentru a întări suveranitatea noastră. Şi am discutat astăzi despre asta cu domnul prim-ministru îndelung şi am amintit aspecte diverse la aceste chestiuni’, a punctat Morawiecki.

Acesta a subliniat, totodată, că Polonia este foarte apropiată de ţara noastră şi susţine ambiţia României de a intra în zona Schengen.

‘Avem o prietenie foarte bună. Aţi văzut adineauri că s-au semnat alte documente de colaborare. Am ajutat România şi în contextul luptei cu COVID-19, însă astăzi zona principală este zona securităţii, în care trebuie colaborat, şi pentru că această zonă ne va asigura suveranitatea, independenţa şi libertatea şi acestui subiect i-au fost consacrate discuţiile noastre de astăzi. România a sărbătorit 15 ani de apartenenţă la Uniunea Europeană. Ştim că este vorba de o perioadă importantă de dezvoltare, inclusiv a colaborării dintre ţările noastre. Noi suntem alături de România în ambiţia ei de a intra în zona Schengen. Europa are nevoie de economii puternice, independente energetic de Rusia şi asta este cheia discuţiilor noastre de astăzi. Asta este baza şi principalul scop al acestei vizite, inclusiv al vizitei de astăzi a unei părţi semnificative a Guvernului român’, a evidenţiat premierul polonez.

Potrivit acestuia, ‘ne aşteaptă vremuri grele’ şi oamenii de bine, prietenii care colaborează trebuie să găsească cât mai multe puncte comune şi să construiască posibilităţi de aprofundare a colaborării, mai ales în domeniul securităţii.

‘România este pentru Polonia unul dintre partenerii principali care acţionează şi apelează la conştiinţa Vestului. Asta facem. Încercăm să trezim conştiinţa Vestului. Asta am spus şi la Berlin – că nu numai gazul va veni prin Nord Stream 2 şi nu doar gazul va veni prin Nord Stream 1. Astăzi, vedem că prin aceste conducte curge şi sângele oamenilor nevinovaţi şi partenerii noştri din Vest trebuie să conştientizeze acest lucru şi să înceteze să mai finanţeze maşina de război rusească şi mă bucur că la prietenii noştri din România am găsit înţelegere pentru acest mod de a pune problema. Pentru noi, solidaritate, parteneriat nu sunt cuvinte goale, sunt cuvinte pe care astăzi, la Varşovia, şi în viitor la Bucureşti le vom umple de conţinut’, a mai afirmat premierul Morawiecki.

