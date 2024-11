Miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile la Guvern; Barna: Am făcut ceea ce am anunţat

7 septembrie 2021

UPDATE, 7 sept 2021, ora 10:00 – Vicepremierul Dan Barna şi miniştrii USR PLUS şi-au depus demisiile, marţi dimineaţa, la Guvern. ‘În această dimineaţă am făcut ceea ce am anunţat. Am înregistrat şi depus demisiile, împreună cu miniştrii USR PLUS, la Cabinetul premierului. Mergem mai departe’, a scris Dan Barna, pe pagina sa de Facebook. Copreşedintele USR PLUS Dan Barna a anunţat, încă de luni seara, că miniştrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîţu. ‘Florin Cîţu a dinamitat conştient şi perfect responsabil această coaliţie’, a susţinut Barna. Marţi după-amiaza, reprezentanţii USR PLUS sunt aşteptaţi la Palatul Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis invitându-i să discute în contextul crizei guvernamentale. Conform Legii privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, demisia din funcţia de membru al Guvernului se anunţă public, se prezintă în scris prim-ministrului şi devine irevocabilă din momentul în care s-a luat act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii (art. 6). În cazul în care încetarea calităţii de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei (…), preşedintele României, la propunerea premierului, ia act de aceasta şi declară vacantă funcţia de membru al Guvernului (art. 8, alin. (1)). Acelaşi act normativ prevede desemnarea de miniştri interimari pentru o perioadă de cel mult 45 de zile. Constituţia României stipulează, la articolul 85 alineat (2) că, ‘în caz de remaniere guvernamentală sau de vacanţă a postului, preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului’, iar ‘dacă prin propunerea de remaniere se schimbă structura sau compoziţia politică a Guvernului, preşedintele României va putea exercita atribuţia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru’. AGERPRES

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna anunţă că miniştrii acestei formaţiuni se retrag din Cabinetul Florin Cîţu şi că îşi vor depune demisiile marţi dimineaţa.

Precizările au fost făcute în cadrul unei declaraţii de presă susţinute la Palatul Parlamentului, alături de toţi miniştrii şi parlamentarii USR PLUS.

‘Florin Cîţu a dinamitat conştient şi perfect responsabil această coaliţie’, a precizat Barna.

El a menţionat că reprezentanţii USR PLUS au fost deranjaţi de faptul că în cadrul Birourilor Permanente Reunite a fost pusă la îndoială validitatea semnăturilor de pe moţiunea de cenzură.

O şedinţă a Biroului Naţional USR PLUS a avut loc luni, la Palatul Parlamentului, pe ordinea de zi figurând subiectul demisiei miniştrilor. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)