Ministerul Educaţiei a solicitat Inspectoratelor şcolare o situaţie privind bursele

Publicat de Andreea Drilea, 26 octombrie 2023, 12:36

Ministerul Educaţiei a solicitat Inspectoratelor şcolare să transmită până luni situaţia pe fiecare categorie de bursă, iar pentru bursele de merit o defalcare pe tranşe de medii, urmând ca, după analizarea acestor date, să se facă propuneri de modificare a unor prevederi din Legea învăţământului preuniversitar care au dus la apariţia ‘unor anomalii’, a declarat joi, pentru AGERPRES, secretarul de stat Florian Lixandru.

Potrivit acestuia, acele prevederi din lege privind acordarea burselor de merit care au condus la ‘anomalii’ vor putea fi remediate printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară.

‘Am discutat la nivelul conducerii ministerului şi acest lucru poate fi remediat doar prin modificarea legii. Legea poate fi modificată printr-o ordonanţă de urgenţă sau printr-o iniţiativă parlamentară. (…) Noi am solicitat din teritoriu o statistică pe fiecare categorie de bursă, pe fiecare criteriu, să vedem care este numărul de beneficiari şi, în funcţie de ce vom constata aici, vom propune măsuri de remediere. (…) Suntem în analiză, la acest moment colectăm datele din teritoriu. Până luni am dat termen de raportare Inspectoratelor şcolare, inclusiv la bursele de merit am cerut o defalcare a acestora pe tranşe de medii să vedem până la ce medie practic s-a putut obţine bursă de merit. (…) Legea este aprobată de Parlament. Noi nu facem decât să punem în practică ceea ce este scris în lege pentru că metodologia de acordare a burselor şcolare nu face altceva decât să transpună în practică ceea ce este prevăzut în lege’, a afirmat secretarul de stat.

El a precizat că există cazuri în care potrivit actualelor prevederi ale legii învăţământului preuniversitar vor primi burse de merit elevii de clasa a IX-a care au avut note mici la Evaluarea naţională sau care chiar nu au susţinut acest examen.

‘Această anomalie care a apărut cu medii sub 5 pentru bursa de merit – este vorba de elevii din clasa a IX-a, în special elevii de la învăţământul profesional, care au fost admişi chiar şi fără Evaluarea naţională. Practic, criteriul de ierarhizare pentru bursa de merit la clasa a IX-a este media de admitere. (…) Sunt clase în special în învăţământul profesional unde au fost admişi toţi elevii indiferent de medie, au fost ierarhizaţi după această medie şi au fost admişi, iar prin aplicarea procentului este posibil ca elevi cu medii sub cinci să beneficieze de burse de merit pentru că aşa prevede legea. Probabil că vom avea şi situaţii în care au fost admişi elevi la profesională fără Evaluarea naţională, pentru că, nefiind obligatorie Evaluarea naţională, ei au participat … Cei care nu au susţinut Evaluarea naţională au putut fi admişi la învăţământul profesional în limita locurilor disponibile. (…) Întâi intră în calcul cei care au susţinut Evaluarea naţională’, a explicat Lixandru.

Legea 198/2023 reglementează la articolul 108 plata burselor, fiind prevăzut că 30% dintre elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu beneficiază de burse de merit fără a se face nicio precizare în ceea ce priveşte media, a amintit secretarul de stat.

‘Aplicând acest procent situaţia diferă de la o clasă la alta. La o clasă pot să am burse de merit până la media 9,50, pentru că noi am prevăzut în metodologie că, în urma aplicării acestui procent dacă rămân elevii cu medii peste 9,50 inclusiv în afara procentului de 30%, lista se va extinde, astfel încât să fie cuprinşi toţi elevii care au cel puţin media generală pe anul şcolar trecut de 9,50. Vom avea şi anumite colective de elevi, anumite clase unde ultima medie poate să fie sub 9,50, poate să fie 8,7, depinde care este nivelul fiecărei clase’, a indicat Florian Lixandru. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro