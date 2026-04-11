Meteorologii anunţă vreme mai caldă în următoarele patru săptămâni; sunt aşteptate şi perioade cu deficit de ploi

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 07:18 / actualizat: 11 aprilie 2026, 8:25

Meteorologii anunţă vreme în general mai caldă decât în mod obişnuit pentru următoarele patru săptămâni, în special în vestul ţării şi în regiunile intracarpatice, iar precipitaţiile vor fi în mare parte apropiate de normal, însă sunt aşteptate şi perioade cu deficit de ploi în anumite zone.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri prognoza actualizată pentru următoarele patru săptămâni, estimările fiind realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Potrivit meteorologilor, valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

În săptămâna 13-20 aprilie, temperaturile vor fi uşor mai ridicate decât normalul perioadei în regiunile intracarpatice, iar în restul ţării se vor menţine în general apropiate de valorile obişnuite. Cantităţile de precipitaţii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării.

ANM menţionează că, în săptămâna 20-27 aprilie, temperaturile medii vor fi uşor peste normal în regiunile vestice şi nord-vestice, iar în restul ţării se vor menţine apropiate de mediile climatologice ale perioadei. Cantităţile de precipitaţii vor fi, în general, apropiate de cele normale la nivel naţional.

Cât priveşte săptămâna 27 aprilie – 4 mai, temperatura medie a aerului va înregistra valori uşor mai ridicate decât normalul în regiunile intracarpatice, iar în restul teritoriului se va situa în jurul mediilor specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal în majoritatea regiunilor.

În săptămâna 4-11 mai, valorile termice vor fi uşor peste normal în extremitatea de nord-vest a ţării, în timp ce în restul regiunilor se vor menţine apropiate de mediile climatologice. Cantităţile de precipitaţii se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, la nivelul întregii ţări. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

