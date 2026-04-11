Meteorologii anunţă temperaturi scăzute în noaptea de Înviere

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 09:10

Vremea se încălzeşte uşor începând de astăzi, dar nopţile vor rămâne în continuare reci, anunţă meteorologii.

De Înviere vor fi valori negative în nord şi centru şi 2 – 3 grade în restul teritoriului.

Duminică, în prima zi de Paşte, se aşteaptă o vreme frumoasă, în cea mai mare parte a ţării, a spus Robert Manta de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

Robert Manta: Noaptea de Înviere ne aduce vreme destul de rece, trebuie să ne îmbrăcăm destul de bine, pentru că avem în partea de nord a ţării, de centru şi chiar de est temperaturi uşor sub 0 grade, în zonele sudice, temperaturi uşor peste 0 grade, nu mai mult de 3-4 grade, deci, o vreme destul de rece în noaptea de înviere. Însă, dacă mergem la prima zi de Paşti şi chiar la a doua, vremea se mai ameliorează, vorbim de temperaturi în creştere, până la 15-16 grade pe partea de sud şi de vest. Precipitaţii foarte puţine, în noaptea de Înviere local, prin partea de est, să spunem câţiva stropi, iar în prima zi de Paşti precipitaţii izolate, pe la munte mai ales.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Meteorologii anunţă vreme mai caldă în următoarele patru săptămâni; sunt aşteptate şi perioade cu deficit de ploi
Naţional sâmbătă, 11 aprilie 2026, 07:18

Meteorologii anunţă vreme mai caldă în următoarele patru săptămâni; sunt aşteptate şi perioade cu deficit de ploi

Meteorologii anunţă vreme în general mai caldă decât în mod obişnuit pentru următoarele patru săptămâni, în special în vestul ţării...

Meteorologii anunţă vreme mai caldă în următoarele patru săptămâni; sunt aşteptate şi perioade cu deficit de ploi
Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Naţional vineri, 10 aprilie 2026, 13:26

Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu

UPDATE – Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu, decedat la vârsta de 80 de ani, a fost înmormântat, vineri, cu onoruri militare...

Fostul mare fotbalist şi antrenor Mircea Lucescu a fost înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Campanie naţională de conştientizare a AVC-ului
Naţional vineri, 10 aprilie 2026, 10:35

Campanie naţională de conştientizare a AVC-ului

Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia pentru Luptă împotriva Accidentului Vascular-Cerebral au lansat o campanie naţională de conştientizare a...

Campanie naţională de conştientizare a AVC-ului
Pîslaru: România va primi până la sfârşitul lunii un răspuns de la Comisia Europeană cu privire la cererile de plată 3 şi 4
Naţional vineri, 10 aprilie 2026, 09:14

Pîslaru: România va primi până la sfârşitul lunii un răspuns de la Comisia Europeană cu privire la cererile de plată 3 şi 4

România va primi până la sfârşitul lunii aprilie un răspuns de la Comisia Europeană cu privire la cererile de plată 3 şi 4 din PNRR, a...

Pîslaru: România va primi până la sfârşitul lunii un răspuns de la Comisia Europeană cu privire la cererile de plată 3 şi 4
Naţional vineri, 10 aprilie 2026, 08:56

Sfânta Lumină – adusă, sâmbătă seara, de la Ierusalim

Sfânta Lumină va fi adusă de la Ierusalim sâmbătă seara de superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul...

Sfânta Lumină – adusă, sâmbătă seara, de la Ierusalim
Naţional vineri, 10 aprilie 2026, 08:48

Darius Vâlcov rămâne în închisoare; instanţa i-a respins cererea de eliberare condiţionată

Darius Vâlcov, fost ministru de Finanţe şi fost primar al municipiului Slatina, condamnat la şase ani de închisoare pentru fapte de corupţie,...

Darius Vâlcov rămâne în închisoare; instanţa i-a respins cererea de eliberare condiţionată
Naţional vineri, 10 aprilie 2026, 08:17

Astăzi este Vinerea Mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici

Astăzi este Vinerea Mare, pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici e zi în care îşi amintesc de moartea lui Iisus Hristos pe Cruce şi...

Astăzi este Vinerea Mare pentru creştinii ortodocşi şi greco-catolici
Naţional vineri, 10 aprilie 2026, 07:59

Rogobete: Spitalele vor include obligatoriu în linia de gardă medicii rezidenţi, la cererea acestora

Unităţile sanitare vor include obligatoriu în linia de gardă, la cerere, medicii rezidenţi care efectuează pregătirea în specialitate în...

Rogobete: Spitalele vor include obligatoriu în linia de gardă medicii rezidenţi, la cererea acestora