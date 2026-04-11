Meteorologii anunţă temperaturi scăzute în noaptea de Înviere

Publicat de Andreea Drilea, 11 aprilie 2026, 09:10

Vremea se încălzeşte uşor începând de astăzi, dar nopţile vor rămâne în continuare reci, anunţă meteorologii.

De Înviere vor fi valori negative în nord şi centru şi 2 – 3 grade în restul teritoriului.

Duminică, în prima zi de Paşte, se aşteaptă o vreme frumoasă, în cea mai mare parte a ţării, a spus Robert Manta de la Administraţia Naţională de Meteorologie.

Robert Manta: Noaptea de Înviere ne aduce vreme destul de rece, trebuie să ne îmbrăcăm destul de bine, pentru că avem în partea de nord a ţării, de centru şi chiar de est temperaturi uşor sub 0 grade, în zonele sudice, temperaturi uşor peste 0 grade, nu mai mult de 3-4 grade, deci, o vreme destul de rece în noaptea de înviere. Însă, dacă mergem la prima zi de Paşti şi chiar la a doua, vremea se mai ameliorează, vorbim de temperaturi în creştere, până la 15-16 grade pe partea de sud şi de vest. Precipitaţii foarte puţine, în noaptea de Înviere local, prin partea de est, să spunem câţiva stropi, iar în prima zi de Paşti precipitaţii izolate, pe la munte mai ales.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro