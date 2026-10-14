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METEO: Intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m

METEO: Intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m

Publicat de Andreea Drilea, 14 octombrie 2026, 10:08

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 14-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ
Interval de valabilitate: 14 octombrie, ora 10 – 16 octombrie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m
Zone afectate: conform textului

   Temporar vor fi intensificări ale vântului miercuri (14 octombrie) în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar joi și vineri (15 și 16 octombrie) local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului (viteze de până la 40…50 km/h).

     În zona montană înaltă, în special a Carpaților  Meridionali și a Carpaților de Curbură, vor fi rafale de 60…80 km/h.

     La altitudini mari, în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

 

   Notă: Vremea se va menține rece pentru această perioadă.

 

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 14 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 18
Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea 

 

       În intervalul menționat, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.

 

 
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