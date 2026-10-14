METEO: Intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m

Intervalul : conform textului;

Zonele afectate : conform textului și hărții;

Fenomene : conform textului;

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INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 14 octombrie, ora 10 – 16 octombrie, ora 18

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m

Zone afectate: conform textului

Temporar vor fi intensificări ale vântului miercuri (14 octombrie) în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei, estul Munteniei și izolat în sudul Banatului cu viteze la rafală în general de 45…55 km/h, iar joi și vineri (15 și 16 octombrie) local în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei și izolat în restul teritoriului (viteze de până la 40…50 km/h).

În zona montană înaltă, în special a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, vor fi rafale de 60…80 km/h.

La altitudini mari, în general de peste 1500 m, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și cu precădere în Carpații Meridionali și Orientali, pe tot intervalul se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm.

Notă: Vremea se va menține rece pentru această perioadă.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 14 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 18

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea

În intervalul menționat, în sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h.