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MApN: Grup de drone, detectat în apropierea Insulei Şerpilor; una dintre ele a pătruns în spaţiul naţional

MApN: Grup de drone, detectat în apropierea Insulei Şerpilor; una dintre ele a pătruns în spaţiul naţional

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 07:57

Un grup de drone a fost detectat de radarele MApN în noaptea de miercuri spre joi în apropierea Insulei Şerpilor, una dintre ele intrând timp de aproximativ un minut în spaţiul aerian naţional, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

Potrivit MApN, două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

La ora 01:34, o dronă a fost detectată timp de aproximativ un minut în spaţiul aerian naţional, la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României, după care a dispărut de pe radar.

Ulterior, ca urmare a semnalării altor ţinte aeriene la aproximativ 77 km est de Insula Şerpilor, două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, de la Baza 86 Aeriană Feteşti, au fost ridicate de la sol.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul şi estul judeţului Tulcea, iar la ora 04:57 a fost transmis un mesaj RO-ALERT.

Nu au fost raportate alte pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Alerta aeriană a încetat la ora 05:46. AGERPRES

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