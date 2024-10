Lipsa spaţiului rămâne o problemă nerezolvată în cele mai multe şcoli

Lipsa spaţiului rămâne o problemă nerezolvată în cele mai multe şcoli, aşa că şi respectarea distanţei de un metru între elevi va fi aproape imposibilă. De aceea, e foate importantă aerisirea permanentă a claselor, chiar dacă afară e frig, spun specialiştii, dar şi ministrul sănătăţii, Vlad Voiculescu, care a insistat ieri asupra acestei măsuri. El a încercat să lămurească şi situaţile în care părinţii pot să nu îşi trimită copiii la şcoală.

Vlad Voiculescu: Sunt copii care suferă de o boală sau de alta şi aceşti copii nu trebuie să vină la şcoală. Mai mult decât atât, dacă cineva are o suspiciune cât de mică că ar fi infectaţi cu virusul acesta, atunci n-ar trebui să vină la şcoală. E important ca cei care nu vor să-şi trimită copiii la şcoală pentru că le e teamă pentru sănătatea lor, pentru că au o boală, atunci e ok să nu-i trimită la şcoală. De asemenea, dacă un copil locuieşte cu cineva în familie care are o afecţiune cronică, poate bunica este foarte bolnavă şi încă nu este vaccinată, atunci, dacă le e teamă, e alegerea lor, pot să spună că acel copil nu va merge la şcoală şi este datoria şcolii să le asigure acces la educaţie online.

Totuşi rămâne neclară problema completării formularului de consimţământ pentru testarea antigen a copiilor cu simptome, pe care ministrul sănătăţii a recomandat să fie completat şi trimis anticipat de părinţi pentru a simplifica procedurile. Însă aseară, ministrul educaţiei a anunţat că documentul va fi modificat. Vor fi adăugate informaţii ca să fie adus în conformitate cu legislaţia în domeniu, a explicat Sorin Câmpeanu. Şi prim-ministrul a spus, tot ieri, că nu ar fi cazul ca părinţii să se grăbească şi să vină chiar de mâine cu formularul completat. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)