Investiţiile în România au ajuns la un nivel record

Investiţiile în România au ajuns la nivel record, depăşind în primul semestru 80 de miliarde de lei, a anunţat premierul Marcel Ciolacu, iar fiecare leu investit se va întoarce în economie multiplicat de opt ori, a explicat premierul.

El susţine ca menţinerea acestui ritm al investiţiilor va fi un argument important în negocierile programate luna viitoare la Bruxelles pe tema planului de reducere a deficitului bugetar pentru următorii şapte ani.

Marcel Ciolacu a dat din nou asigurări că acest plan nu va implica introducerea de noi taxe, ci îmbunătăţirea colectării veniturilor la buget.

Marcel Ciolacu: Se vede eficienţa crescută a ANAF-ului. O să continuăm cu digitalizarea, trebuie să închidem radarul mărfurilor, schimbăm sistemul de digitalizare şi din punctele de trecere a frontierelor, intrăm acum cu… am semnat la guvern cloud-ul dedicat, care are implementare un an de zile. Foarte important este să avem un plan pe şapte ani, pentru că 2025-2026 vor fi anii în care vor fi cele mai mari investiţii. Atâta timp cât se va menţine ritmul de investiţii actual, şi vă anunţ cu bucurie că am ajuns la 80 de miliarde investiţii anul acesta, record istoric, Comisia nu are nimic împotriva, fiindcă o astfel de investiţie, cum este Autostrada Moldovei, se multiplică de opt ori în economia naţională, dar mai ales în economiile locale. Se vor întoarce opt euro pentru fiecare euro investit. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)