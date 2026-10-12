Informare meteorologică de vreme rece, ploi, precipitații mixte și intensificări ale vântului
Publicat de Andreea Drilea, 12 octombrie 2026, 10:26
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INFORMARE METEOROLOGICĂ
În intervalul menționat temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării. Izolat ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.
Notă: Vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
În intervalul menționat, în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40 l/mp.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
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