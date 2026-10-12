Informare meteorologică de vreme rece, ploi, precipitații mixte și intensificări ale vântului

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 12 octombrie, ora 10 – 14 octombrie, ora 10

Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m, intensificări ale vântului

Zone afectate: conform textului

În intervalul menționat temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării. Izolat ploile vor avea și caracter de aversă. La munte, la altitudini mai mari de 1500 m, vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului. La munte, cu precădere în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mari vor fi rafale de 70…90 km/h.

Notă: Vremea va deveni mai rece decât în mod normal la această dată.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 12 octombrie, ora 10:00 – 13 octombrie, ora 10:00

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ

Zone afectate: estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, Carpații de Curbură

În intervalul menționat, în estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei și în Carpații de Curbură vor fi ploi însemnate cantitativ.În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de 40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.