INFORMARE METEO: Ninsori moderate cantitativ, precipitații mixte și polei;

Intervalul : 19 februarie, ora 20:00 – 20 februarie, ora 18:00;

Zonele afectate : conform textului;

Fenomene : ninsori moderate cantitativ, precipitații mixte și polei;

Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 19 februarie, ora 20:00 – 20 februarie, ora 18:00

Fenomene vizate: ninsori moderate cantitativ, precipitații mixte și polei

Zone afectate: conform textului În intervalul menționat, în nordul, nord-estul și local în centrul teritoriului, iar din dimineața zilei de sâmbătă (20 februarie) și în regiunile sud-vestice și pe arii restrânse în cele sudice, vor fi perioade în care se vor semnala precipitații sub formă de ninsoare și precipitații sub formă de lapoviță și ploaie, care vor favoriza formarea poleiului. La munte temporar va ninge.

Ninsorile vor fi în general moderate cantitativ (cantitățile de precipitații vor depăși pe arii restrânse 10…15 l/mp) și se va depune strat nou de zăpadă, pe alocuri consistent. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.