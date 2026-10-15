Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » În timpul nașterii, mamele vor avea dreptul la o persoană însoțitoare aleasă de ele

În timpul nașterii, mamele vor avea dreptul la o persoană însoțitoare aleasă de ele

În timpul nașterii, mamele vor avea dreptul la o persoană însoțitoare aleasă de ele

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 06:38

Femeile însărcinate vor avea dreptul şi la noi în ţară la însoţitor în timpul naşterii. Singurele condiţii sunt legate de respectarea normelor de igienă şi de siguranţă medicală, potrivit proiectului de lege adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Documentul a fost susţinut de toate grupurile parlamentare şi aduce modificări majore în maternităţile de stat şi în cele private.

Cea mai importantă măsură este introducerea dreptului la însoțitor. Femeia însărcinată va putea fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de ea.

Prezența va fi permisă pe parcursul travaliului, în timpul nașterii propriu-zise, cu condiția respectării normelor epidemiologice și de siguranță medicală.

Totodată, spitalele publice și private vor avea obligația să asigure zone separate pentru femeile aflate în travaliu, pentru a le respecta intimitatea și demnitatea.

Potrivit documentului, lipsa resurselor materiale sau modul de organizare a spitalului nu pot fi folosite ca scuze pentru a refuza aceste drepturi.

Inițiatoarea proiectului, Ruxandra Cibu Deaconu, senator USR, a subliniat că perioada nașterii este un moment de vulnerabilitate psihică și fizică.

„În cele mai grele ore din viața ei, rămâne singură în salon cu alte femei, fără o perdea între paturi, iar tatăl află că s-a născut copilul de la o asistentă”, a spus Ruxandra Cibu Deaconu.

Deputatul UDMR Andreea-Éva Csép a precizat că prezența unei persoane apropiate este importantă pentru viitoarele mame.

„Specialiștii afirmă că din moment ce tatăl participă la nașterea copilului, mult mai mult se va implica și a-și crește copilul în siguranță”, spune Andreea-Éva Csép.

Actul normativ va fi transmis președintelui României pentru promulgare.

Rador/

Etichete:
Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri
Naţional joi, 15 octombrie 2026, 06:41

Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri

Premierul desemnat, Luca Niculescu, ar urma să depună joi, la Parlament, programul de guvernare şi lista cu membrii viitorului Guvern. Partidul...

Premierul desemnat ar urma să depună în Parlament programul de guvernare şi lista viitorilor miniştri
Pacienţii cu cancere au de suferit din cauza finanțării deficitare a sistemului de sănătate
Naţional joi, 15 octombrie 2026, 06:32

Pacienţii cu cancere au de suferit din cauza finanțării deficitare a sistemului de sănătate

Lipsa finanţării suficiente a sistemului de sănătate îi expune la riscuri suplimentare pe pacienţii oncologici, atrage atenţia Federaţia...

Pacienţii cu cancere au de suferit din cauza finanțării deficitare a sistemului de sănătate
Colegiul Medicilor cere o analiză transparentă a problemelor de la examenul de medic specialist
Naţional joi, 15 octombrie 2026, 06:30

Colegiul Medicilor cere o analiză transparentă a problemelor de la examenul de medic specialist

Colegiul Medicilor din România subliniază că exigența examenului de medic specialist este esențială pentru calitatea actului medical și...

Colegiul Medicilor cere o analiză transparentă a problemelor de la examenul de medic specialist
METEO: Intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m
Naţional miercuri, 14 octombrie 2026, 10:08

METEO: Intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 14-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textului;...

METEO: Intensificări ale vântului și precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 m
Naţional marți, 13 octombrie 2026, 10:11

METEO: Vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 13-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor...

METEO: Vreme rece, precipitații și intensificări ale vântului
Naţional marți, 13 octombrie 2026, 06:46

Continuă negocierile pentru formarea unui guvern

Premierul desemnat, Luca Niculescu afirmă că negocierile cu partidele parlamentare pentru formarea unui guvern au avansat şi propune un acord...

Continuă negocierile pentru formarea unui guvern
Naţional marți, 13 octombrie 2026, 06:44

România are suficiente gaze naturale în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii (Cristian Buşoi)

România are suficiente gaze naturale în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii, în pofida creşterii preţurilor pe pieţele...

România are suficiente gaze naturale în depozite pentru a acoperi consumul pe timpul iernii (Cristian Buşoi)
Naţional luni, 12 octombrie 2026, 11:09

Parchetul General: 16 ruşi, trimişi în judecată pentru falsificare de acte în vederea obţinerii cetăţeniei române

Parchetul General a trimis în judecată 16 ruşi pentru săvârşirea infracţiunilor de uz de fals, complicitate la fals informatic şi...

Parchetul General: 16 ruşi, trimişi în judecată pentru falsificare de acte în vederea obţinerii cetăţeniei române