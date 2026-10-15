În timpul nașterii, mamele vor avea dreptul la o persoană însoțitoare aleasă de ele

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 06:38

Femeile însărcinate vor avea dreptul şi la noi în ţară la însoţitor în timpul naşterii. Singurele condiţii sunt legate de respectarea normelor de igienă şi de siguranţă medicală, potrivit proiectului de lege adoptat de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional.

Documentul a fost susţinut de toate grupurile parlamentare şi aduce modificări majore în maternităţile de stat şi în cele private.

Cea mai importantă măsură este introducerea dreptului la însoțitor. Femeia însărcinată va putea fi însoțită, la cerere, de o persoană aleasă de ea.

Prezența va fi permisă pe parcursul travaliului, în timpul nașterii propriu-zise, cu condiția respectării normelor epidemiologice și de siguranță medicală.

Totodată, spitalele publice și private vor avea obligația să asigure zone separate pentru femeile aflate în travaliu, pentru a le respecta intimitatea și demnitatea.

Potrivit documentului, lipsa resurselor materiale sau modul de organizare a spitalului nu pot fi folosite ca scuze pentru a refuza aceste drepturi.

Inițiatoarea proiectului, Ruxandra Cibu Deaconu, senator USR, a subliniat că perioada nașterii este un moment de vulnerabilitate psihică și fizică.

„În cele mai grele ore din viața ei, rămâne singură în salon cu alte femei, fără o perdea între paturi, iar tatăl află că s-a născut copilul de la o asistentă”, a spus Ruxandra Cibu Deaconu.

Deputatul UDMR Andreea-Éva Csép a precizat că prezența unei persoane apropiate este importantă pentru viitoarele mame.

„Specialiștii afirmă că din moment ce tatăl participă la nașterea copilului, mult mai mult se va implica și a-și crește copilul în siguranță”, spune Andreea-Éva Csép.

Actul normativ va fi transmis președintelui României pentru promulgare.

Rador/