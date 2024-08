Guvernul a suplimentat posturile din DNA

Guvernul a suplimentat, printr-o hotărâre, numărul maxim de posturi pentru DNA, cu 90 de posturi de poliţie şi de poliţie judiciară şi cu încă 50 de posturi de personal auxiliar, a anunţat, miercuri, ministrul Justiţiei, Stelian Ion.

‘Printr-o hotărâre de guvern adoptată astăzi de Guvernul României s-a suplimentat numărul de posturi, numărul maxim de posturi pentru DNA. Este vorba de 90 de posturi de poliţie şi de poliţie judiciară şi de încă 50 de posturi de personal auxiliar. Este foarte importantă această decizie a Guvernului (…). Este clar că Guvernul României îşi respectă obiectivele asumate prin programul de guvernare‘, a declarat Stelian Ion într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ministrul a explicat că în primă fază vor fi alocaţi DNA 30 de poliţişti de poliţie judiciară în acest an, iar apoi, în următorii 2 ani, câte 30 de poliţişti şi poliţişti de poliţie judiciară, ofiţeri şi agenţi în fiecare an.

Acesta a adăugat că şi la DIICOT vor fi trimişi 50 de poliţişti, în baza unui alt proiect de act normativ aflat în procedura de avizare.

‘Deci, sunt chestiuni concrete care vin în sprijinul luptei împotriva corupţiei şi aş face o mică paranteză: de curând am participat la întrunirea Consiliului JAI, în acest consiliu – Justiţie şi Afaceri Interne – s-a apreciat foarte mult contribuţia României la operaţionalizarea Parchetului European. Am făcut acolo o selecţie, suntem printre ţările care am contribuit concret, substanţial, la operaţionalizarea acestui parchet şi, în continuare, la începutul lunii iulie va urma o nouă procedură de selecţie pentru încă nouă procurori europeni delegaţi‘, a mai declarat Stelian Ion. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)