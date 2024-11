Guvernul a făcut public Planul Național de Redresare și Reziliență

Publicat de , 2 iunie 2021, 17:02



UPDATE – Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că strategia fiscal-bugetară anunţată de Guvern, cu revenirea deficitului bugetar sub 3% în 2024, a fost acceptată ca strategie principală de Comisia Europeană, care a publicat recomandările referitoare la deficitul excesiv pentru România.

‘Aş vrea să anunţ că cei de la Comisia Europeană au publicat şi recomandările referitoare la deficitul excesiv pentru România. Sunt foarte bucuros să vă anunţ că strategia noastră fiscal-bugetară, cu revenirea deficitului bugetar sub 3% în 2024, a fost acceptată ca strategie principală. Deci, există încredere în ceea ce am spus că facem, în reformele pe care le vom face în perioada următoare. Acea scădere a deficitului este acceptată de Comisia Europeană’, a declarat Florin Cîţu la Palatul Victoria.

Şeful Executivului a participat, alături de vicepremierii Dan Barna şi Kelemen Hunor, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, la prezentarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, document care a fost depus oficial de România la Comisia Europeană.

UPDATE – Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a fost publicat miercuri pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, acesta având o alocare totală de 29,2 miliarde euro.

‘Am gândit toate detaliile din Plan astfel încât să fie cu adevărat o poveste de succes, cu toate proiectele şi transformările la un loc, având sprijin din fondurile europene de Redresare şi Rezilienţă. România modernă şi reformată’, susţine ministrul de resort, Cristian Ghinea.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României (PNRR) este conceput aşa încât să asigure un echilibru optim între priorităţile Uniunii Europene şi necesităţile de dezvoltare ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ ţara, aşa cum a afectat întreaga Uniune Europeană şi întreaga lume, se menţionează în document.

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe şi proiecte esenţiale, care să sprijine rezilienţa, nivelul de pregătire pentru situaţii de criză, capacitatea de adaptare şi potenţialul de creştere, prin reforme majore şi investiţii cheie cu fonduri din Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă.

Obiectivul specific este de a atrage fondurile puse la dispoziţie de Uniunea Europeană prin NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor şi a ţintelor în materie de reforme şi investiţii.

PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toţi cei 6 piloni prevăzuţi prin Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului.

Acestea sunt, pentru pilonul Tranziţia verde : Sistemul de management al apei; Împădurim România şi protejăm biodiversitatea; Managementul deşeurilor; Transport sustenabil; Fondul pentru Valul renovării; Energie.

Pilonul transformare digitală are o singură componentă, respectiv Cloud guvernamental şi sisteme publice digitale, iar cel privind Creştere inteligentă,

sustenabilă şi favorabilă incluziunii două componente, şi anume Reforme fiscale şi reforma sistemului de pensii şi Suport pentru sectorul privat, cercetare,

dezvoltare şi inovare.

Componentele pilonului Coeziune socială şi teritorială sunt Fondul local pentru tranziţie verde şi digitală şi Turism şi cultură, iar cele ale pilonului sănătate, precum şi rezilienţă economică, socială şi instituţională sunt: sănătate; reforme sociale; reforma sectorului public, creşterea eficienţei justiţiei şi întărirea capacităţii partenerilor sociali.

Politici pentru noua generaţie are o singură componentă, respectiv România Educată.

România a depus oficial, luni, Planul Naţional de Rezilienţă şi Redresare la Bruxelles şi urmează evaluarea oficială a Comisiei Europene.

UPDATE – Împrumuturile pe care România le va atrage prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) vor fi folosite doar în investiţii, a declarat prim-ministrul Florin Cîţu, miercuri, la Palatul Victoria, în cadrul conferinţei privind prezentarea acestui plan.

‘România are nevoie acută de investiţii, am investit anul trecut sume record, continuăm să investim şi anul acesta. Aceste împrumuturi pe care le luăm prin PNRR se vor duce doar în investiţii, aici este foarte clar, nu pot să meargă în consum. Deci, aceşti bani nu vor merge în consum, vor merge doar în investiţii şi aici nu cred că există dezbatere la nivelul clasei politice, la nivelul societăţii că împrumuturile nu sunt bune. Mai mult, noi oricum ne împrumutam pentru a investi în România, deci avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de spitale, avem nevoie de şcoli, iar împrumuturile pe care le luăm prin PNRR sunt la o dobândă mult, mult mai mică, vorbim de zero la sută aproape, zero şi ceva la sută, dobândă la care se împrumută Germania, Spania, Italia, etc., toate ţările din zona euro’, a explicat Florin Cîţu.

Premierul a subliniat că, pentru România, reprezintă un plus faptul că se poate împrumuta la aceste dobânzi şi va putea face investiţii.

‘Partea importantă este că investim foarte mult într-un termen foarte scurt, ceea ce înseamnă o provocare şi pentru economia României, să poată să folosească aceste resurse, 29,2 miliarde de euro, fără să creeze dezechilibre. Şi asta este partea bună a acestui program, să se termine toate aceste investiţii în 2026’, a completat Cîţu.

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) este un program foarte important pentru România, din banii alocaţi urmând a fi finanţate cu sume mari trei sectoare importante: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro, a afirmat premierul Florin Cîţu, miercuri, la Palatul Victoria.

‘Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă este de astăzi pe site-ul MIPE, adresa mipe.gov.ro_pnrr. (…) poate fi analizat, citit de toţi românii în acest moment. Vestea bună: PNRR a fost depus la Comisia Europeană, luni şi astăzi îl prezentăm în detaliu. (…) Este un program foarte important pentru România. (…) Este vorba despre 29,2 miliarde de euro, bani care vor fi folosiţi pentru a construi aproximativ 450 de kilometri de autostradă, sute de şcoli şi de creşe, vom construi şi vom renova zeci de spitale’, a declarat Florin Cîţu, miercuri, la Palatul Victoria.

Premierul a subliniat că în 2024 va exista un spital nou construit.

‘Şi asta este o premieră a ultimilor 30 de ani, (…) vom avea un spital construit în 2024. Aşa cum am promis, este foarte important pentru această guvernare să construiască spitale. Criza prin care am trecut anul trecut şi încă mai trecem, această pandemie, a arătat foarte clar şi a pus presiune pe toate sistemele de sănătate din Uniunea Europeană şi a arătat foarte clar limitele sistemelor de sănătate şi de aceea este foarte important pentru noi să dezvoltăm reţeaua de spitale, să o modernizăm ‘, a spus Cîţu.

Premierul a explicat că prin PNRR trei mari sectoare vor primi sume importante de bani: Transporturi – 6,7 miliarde de euro, Educaţia – 3,6 miliarde de euro şi Sănătatea – 2,4 miliarde de euro.

(Agerpres/FOTO arhivă captură video)