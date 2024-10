Guvernul a aprobat, astăzi, prima rectificare bugetară din acest an

UPDATE – Guvernul a aprobat joi prima rectificare bugetară din acest an, prin care veniturile se majorează cu 30,4 miliarde de lei iar cheltuielile cu 33 miliarde de lei.

‘Astăzi a fost aprobată rectificarea bugetului de stat, prima rectificare din acest an, dar şi rectificarea bugetului de asigurări sociale de stat, plecând de la noile rezultate comunicate de Comisia Naţională de Prognoză care estimează o creştere reală de 3,5% în acest an, faţă de 4,6% cât a fost la bugetul iniţial, şi un PIB în valoare nominală la final de an de 1372,5 miliarde de lei, rezultatele privind veniturile bugetare pe primele şase luni precum şi analiza execuţiei bugetare pe primele şase luni la toţi ordonatorii de credite şi ţinând cont de priorităţile pe care le-am asumat la Guvern pe partea de pachete de sprijin pentru economie şi pentru cetăţeni, care au fost parţial finanţate în prima jumătate a anului şi continuă să fie finanţate prin această rectificare, prin suplimentările de cheltuieli la anumiţi ordonatori de credite’, a anunţat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, la briefingul de la finalul şedinţei Executivului.

Potrivit ministrului Finanţelor, veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 30,4 miliarde lei, din care 29,1 miliarde lei din economia internă şi 1,3 miliarde lei din fonduri externe nerambursabile. Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează cu 33 miliarde lei. Cheltuielile pentru investiţii cresc cu 3,4 miliarde lei, ajungând la 93,1 miliarde lei, în urcare cu 0,1 puncte procentuale, de la 6,7% din PIB la 6,8% din PIB.

Potrivit proiectului publicat miercuri pe site-ul Secretariatului general al Guvernului, deficitul bugetului general consolidat în termeni cash creşte cu 2,65 miliarde lei, la 80,15 miliarde lei, dar ca procent în PIB rămâne la 5,8%. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă

Guvernul urmează să aprobe în şedinţa de joi proiectele de ordonanţă privind rectificarea bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul acesta.

Conform proiectului de Ordonanţă cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 29,941 miliarde de lei, cheltuielile cu 32,591 miliarde de lei, în timp ce deficitul bugetului general consolidat în termeni cash va creşte cu suma de 2,649 miliarde de lei.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2022 se vor majora pe sold cu suma de 21,493 miliarde de lei, iar cheltuielile bugetului de stat pe anul 2022 vor creşte pe sold cu 26,447 miliarde de lei.

Totodată, cele mai mari sume la rectificarea bugetară urmează să le primească Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Energiei şi Ministerul Finanţelor.

Pe de altă parte, vor avea diminuate creditele bugetare cu cele mai mari sume: Ministerul Afacerilor Interne, ˜Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Culturii şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Totodată, în şedinţa de Guvern de joi va fi aprobat şi un proiect de hotărâre de modificare a HG nr. 807/2014 prin care se propune majorarea bugetului total al schemei de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie ‘de la 6.380 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.450 milioane euro, la 7.379,95 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1.499,99 milioane euro’.

Executivul va adopta şi un proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepţionale producătorilor agricoli din sectorul vegetal.

Printr-o altă hotărâre, Guvernul va stabili valoarea ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc.

De asemenea, va fi aprobat şi un proiect de hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad”.

Pe agenda şedinţei figurează şi un proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului MAI cu 30 de milioane de lei din Fondul de rezervă al Guvernului, în scopul decontării din bugetul inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă/Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov a cheltuielilor cu hrana şi cazarea cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, găzduiţi de persoane fizice.

Guvernul urmează să adopte şi un proiect de hotărâre privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA, a unui teren în suprafaţă de 30,2676 ha, în vederea realizării lucrării miniere de interes naţional şi de utilitate publică ”Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit”. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă