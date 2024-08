Guvernul a anunţat că vor fi făcute investiţii importante în infrastructura de sănătate

Guvernul a anunţat după şedinţa de vineri că vor fi făcute investiţii importante în infrastructura de sănătate, după atacurile cibernetice majore care au vizat mai multe spitale din ţară.

Ministrul digitalizării, Bogdan Ivan, a spus că legislaţia în domeniu trebuie actualizată şi a precizat că au început discuţiile pentru elaborarea unui ghid al securităţii cibernetice. Şi ministrul economiei, Radu Oprea, a făcut declaraţii după şedinţă şi a atras atenţia că Europa are preţuri mai mari la energie în comparaţie cu alte zone ale lumii, însă este de părere că investiţiile în energie oferă certitudinea în viitor ca preţurile din România să fie mai mici.

Petruţa Obrejan transmite de la guvern.

Reporter: Investiţii importante, în valoare de peste 100 de milioane de euro, se vor face în domeniul sănătăţii, investiţii care, printre altele, urmăresc să împiedice şi eventuale atacuri cibernetice, aşa cum au avut loc recent şi care au afectat mai multe spitale din ţară, spunea ministrul digitalizării, Bogdan Ivan. El a explicat că se fac eforturi în sensul actualizării legislaţiei, dar şi pentru consolidarea unor aspecte tehnice, prin elaborarea unui ghid. Ministrul a mai spus că cele 62 de spitale care folosesc sistemul Hipocrate, ca măsură de precauţie, au fost deja deconectate la internet şi funcţionează în regim închis.

Bogdan Ivan: Vorbesc atât de recomandările DNSC-ului, cât şi despre un cadru unitar la nivel naţional, în materie de recomandare din partea statului român pentru fiecare entitate a autorităţilor publice locale sau centrale, în care se creează un ghid extrem de simplu, în care toţi responsabilii pentru infrastructura IT trebuie să respecte nişte condiţii minime – de la schimbatul frecvent al parolelor, până la modul în care se stochează anumite date, până la poate chiar un management al aplicaţiilor care pot să fie folosite pe dispozitivele de serviciu în sistemul informatic al autorităţilor publice din România. Lucrăm împreună cu cei de la European Cybersecurity Competent Center. Am avut o discuţie cu ei în această săptămână. Împreună şi cu celelalte instituţii pregătim acest ghid, care să fie ca şi o biblie a securităţii cibernetice de bază pentru fiecare dintre administratorii sistemelor IT din spectrul public din România.

Reporter: În ceea ce priviacul cibernetic de la Camera Deputaţilor, ministrul Bogdan Ivan a spus că în acest moment se lucrează la scanarea sistemului, iar cea mai mare parte a datelor a fost deja recuperată, ele având backup.

Bogdan Ivan: A fost vorba despre o eroare umană, din datele preliminare. Nu am luat legătura cu cei din Camera Deputaţilor ca să-i întreb dacă au sancţionat sau nu, dar tocmai pentru a crea un cadru foarte explicit, în care responsabilii să fie traşi răspundere, am spus că o să facem acest sistem. Deja lucrăm la el, avem deja varianta draft şi să vedem modul în care el poate să fie inclus pentru a fi asumat de fiecare angajat responsabil de securitate cibernetică din sectorul public.

Reporter: Investiţii importante se vor face şi în domeniul energetic, pentru că acestea sunt cele care vor determina în viitor o scădere a preţurilor din acest sector, este de părere ministrul economiei, Radu Oprea, precizând că întreprinderile mici şi mijlocii din România ar fi fost afectate într-un mod foarte puternic dacă nu se intervenea la timp cu măsuri concrete de plafonare a preţurilor la energie.

Radu Oprea: Cu cât investim mai mult în capacităţi noi de producţie, în capacităţi verzi, şi aţi văzut foarte bine toate dezvoltările pe proiecte europene, colegul Burduja de la Ministerul Energiei a anunţat proiecte de peste 2.000 de megawaţi cu finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în perioada imediat următoare. De asemenea, aceste veşti bune că există finanţare pentru retehnologizarea reactorului 1 şi pentru construcţia reactorului 3 şi 4 cu partenerii care au know how.

Reporter: Întrebat dacă în cadrul discuţiilor recente de la Roma, şi nu numai, au existat companii interesate să investească în ţara noastră, dar care ulterior s-au răzgândit din cauza preţurilor mari la energie, Radu Oprea a explicat că nu este o problemă strictă a României.

Radu Oprea: Europa are preţuri mai mari la energie astăzi în comparaţie cu alte zone ale lumii, dar aceasta este o decizie a Uniunii Europene, aceea de a încerca să privim în viitor, de aceea transformarea această profundă a surselor de energie din România, cu surse care să fie verzi, de la hidro, la energii regenerabile, la energia nucleară sau cea produsă din gaz, şi, sigur, nu trebuie să negăm faptul că în proximitatea graniţelor României şi a Europei este un război.

