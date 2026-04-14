Știri » Naţional » Empatia este esenţială în relaţia medic-pacient, spun specialiştii

Publicat de Andreea Drilea, 14 aprilie 2026, 10:43

Empatia este esenţială în relaţia medic-pacient, spun specialiştii; nu este doar un concept teoretic, ci o componentă fundamentală a actului medical.

Deşi adesea trecută în plan secund, ea influenţează direct experienţa pacientului şi calitatea îngrijirii, iar fără empatie şi compasiune medicina îşi pierde esenţa umană.

Explică Adriana Turea: Empatia este una dintre cele mai importante, dar şi cele mai puţin exersate abilităţi în sistemul medical. Deşi medicii sunt formaţi riguros din punct de vedere ştiinţific, relaţia cu pacientul rămâne profund umană şi depinde de capacitatea de a înţelege suferinţa celuilalt. Conferenţiar doctor Beatrice Mahler atrage atenţia că empatia trebuie să devină o prioritate, nu doar o calitate personală.

Beatrice Mahler: Platon spunea că cea mai înaltă formă de cunoaştere este empatia, deoarece ne cere să ne suspendăm ego-ul şi să trăim în lumea celuilalt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că empatia pe care noi o simţim cu tot corpul şi participarea noastră în comunicare trebuie să fie completă când suntem în relaţia medic-pacient. Şi contează empatia? Da, contează, pentru că empatia este esenţială şi fără ea nu putem dezvolta compasiunea. Iar medicina fără empatie şi compasiune nu poate să fie definită.

Reporter: Empatia înseamnă ascultare activă, respect şi timp acordat pacientului, chiar şi în condiţiile unui sistem medical aglomerat. Medicii spun că uneori câteva minute în plus pot schimba complet percepţia pacientului şi încrederea în actul medical. În final, o îngrijire de calitate nu înseamnă doar tratamente corecte, ci şi o relaţie bazată pe înţelegere şi umanitate.

Rador/FOTO AI

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 10:06

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în martie, de la 9,31% în luna februarie, în condiţiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,05%,...

Rata anuală a inflaţiei a crescut la 9,87% în luna martie
Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 07:20

Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina

Persoanele din nordul judeţului Tulcea au primit, în noaptea de luni spre marţi, un nou mesaj RO-ALERT, pe fondul războiului din Ucraina, iar...

Tulcea: Un nou mesaj RO-ALERT pe fondul războiului din Ucraina
Persoanele fizice autorizate care depun declaraţia fiscală unică şi achită impozitul pe venit datorat până pe 15 aprilie beneficiază de o bonificaţie
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 06:46

Persoanele fizice autorizate care depun declaraţia fiscală unică şi achită impozitul pe venit datorat până pe 15 aprilie beneficiază de o bonificaţie

Persoanele fizice autorizate care depun declaraţia fiscală unică şi achită impozitul pe venit datorat până miercuri pe 15 aprilie beneficiază...

Persoanele fizice autorizate care depun declaraţia fiscală unică şi achită impozitul pe venit datorat până pe 15 aprilie beneficiază de o bonificaţie
Pe 15 aprilie, elevii şi preşcolarii vor reveni la cursuri
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 06:40

Pe 15 aprilie, elevii şi preşcolarii vor reveni la cursuri

Elevii şi preşcolarii vor reveni la cursuri miercuri, 15 aprilie. Ei vor mai avea încă două luni din acest an şcolar, cei mai mulţi urmând...

Pe 15 aprilie, elevii şi preşcolarii vor reveni la cursuri
Naţional marți, 14 aprilie 2026, 06:28

Băncile centrale îşi vor pune problema dacă să majoreze sau nu ratele de dobândă (Adrian Codirlaşu)

Conflictul din Iran începe să se resimtă în economie prin scumpirea energiei, în special a petrolului. Această situaţie va avea efecte directe...

Băncile centrale îşi vor pune problema dacă să majoreze sau nu ratele de dobândă (Adrian Codirlaşu)
Naţional duminică, 12 aprilie 2026, 07:59

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc astăzi Paştele

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc duminică Paştele. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj, cu...

Credincioşii ortodocşi şi greco-catolici sărbătoresc astăzi Paştele
Naţional duminică, 12 aprilie 2026, 07:01

DNSC atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză

Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză. Perioada sărbătorilor pascale...

DNSC atrage atenţia că de Paşte siguranţa online nu ia pauză
Naţional sâmbătă, 11 aprilie 2026, 09:10

Meteorologii anunţă temperaturi scăzute în noaptea de Înviere

Vremea se încălzeşte uşor începând de astăzi, dar nopţile vor rămâne în continuare reci, anunţă meteorologii. De Înviere vor fi valori...

Meteorologii anunţă temperaturi scăzute în noaptea de Înviere