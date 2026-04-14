Empatia este esenţială în relaţia medic-pacient, spun specialiştii

Publicat de Andreea Drilea, 14 aprilie 2026, 10:43

Empatia este esenţială în relaţia medic-pacient, spun specialiştii; nu este doar un concept teoretic, ci o componentă fundamentală a actului medical.

Deşi adesea trecută în plan secund, ea influenţează direct experienţa pacientului şi calitatea îngrijirii, iar fără empatie şi compasiune medicina îşi pierde esenţa umană.

Explică Adriana Turea: Empatia este una dintre cele mai importante, dar şi cele mai puţin exersate abilităţi în sistemul medical. Deşi medicii sunt formaţi riguros din punct de vedere ştiinţific, relaţia cu pacientul rămâne profund umană şi depinde de capacitatea de a înţelege suferinţa celuilalt. Conferenţiar doctor Beatrice Mahler atrage atenţia că empatia trebuie să devină o prioritate, nu doar o calitate personală.

Beatrice Mahler: Platon spunea că cea mai înaltă formă de cunoaştere este empatia, deoarece ne cere să ne suspendăm ego-ul şi să trăim în lumea celuilalt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că empatia pe care noi o simţim cu tot corpul şi participarea noastră în comunicare trebuie să fie completă când suntem în relaţia medic-pacient. Şi contează empatia? Da, contează, pentru că empatia este esenţială şi fără ea nu putem dezvolta compasiunea. Iar medicina fără empatie şi compasiune nu poate să fie definită.

Reporter: Empatia înseamnă ascultare activă, respect şi timp acordat pacientului, chiar şi în condiţiile unui sistem medical aglomerat. Medicii spun că uneori câteva minute în plus pot schimba complet percepţia pacientului şi încrederea în actul medical. În final, o îngrijire de calitate nu înseamnă doar tratamente corecte, ci şi o relaţie bazată pe înţelegere şi umanitate.

