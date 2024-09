Declaraţii preşedintele Klaus Iohannis la Cernavodă

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că situaţia ‘precară’ a bazei materiale din majoritatea spitalelor este cunoscută, iar soluţiile se găsesc în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi în fondurile europene.

Şeful statului a fost întrebat, la o conferinţă de presă la Cernavodă, când ar putea statul să garanteze siguranţa pacienţilor din spitale.

‘Situaţia precară a bazei materiale din majoritatea spitalelor noastre ne este cunoscută şi am atras atenţia în multe rânduri asupra acestor chestiuni. Însă, acum, cu Guvernul liberal şi în special cu Guvernul Cîţu am găsit şi soluţiile. Soluţiile se găsesc în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi în fondurile europene, care vor fi folosite în continuare în următoarea perioadă bugetară de şapte ani şi de către România. Sunt foarte, foarte mulţi bani. Summa summarum avem la dispoziţie aproximativ 80 de miliarde, din care primele proiecte însumate pe 30 de miliarde de euro sunt cele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi aici am prevăzut, s-au prevăzut sume foarte mari pentru sistemul de sănătate publică şi pentru bază materială, şi pentru perfecţionare, şi pentru extindere. Aceste lucruri nu doar le povestim şi le deplângem, am făcut ceva foarte concret pentru a ne pregăti de o ameliorare semnificativă în întregul sistem de sănătate din România’, a susţinut Iohannis.

El a afirmat că unităţile sanitare funcţionează cu un personal medical dedicat protejării şi însănătoşirii pacienţilor, iar dacă anumite măsuri ar fi fost respectate în spitale nu s-ar mai fi produs accidente.

‘Avem foarte mulţi specialişti foarte buni, avem medici foarte buni, personal medical foarte bun şi ei au toată admiraţia şi consideraţiunea mea, dar, din cauza crizei sanitare care pune o presiune nemaiîntâlnită pe întregul sistem de sănătate, pe spitalele din România, din păcate, am avut accidente. Dar aceste accidente, în unele situaţii, ar fi putut fi evitate dacă anumite măsuri s-ar fi respectat. Este absolut regretabil şi ultima catastrofă pe care am avut-o la Constanţa arată că, pe de-o parte medicii, stau 24 din 24 ca să îngrijească bolnavii şi, pe de altă parte, dintr-un accident se pot întâmpla astfel de catastrofe. Dar, de aici, să nu tragem concluziile greşite. Spitalele din România, aşa cum sunt ele, funcţionează cu un personal dedicat şi care lucrează pentru nu doar a proteja pacienţii, ci pentru a-i face bine’, a declarat preşedintele Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, că, în opinia sa, masca de protecţie sanitară trebuie purtată tot timpul până se vaccinează anti-COVID suficiente persoane pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

‘Eu zic că masca trebuie purtată tot timpul până când se vaccinează destui şi până scăpăm de această pandemie. Este o măsură de precauţie simplă, uşor de folosit şi eficientă’, a spus Iohannis, la Cernavodă.

El a făcut din nou apel pentru vaccinarea anti-COVID.

‘Suntem în plină pandemie. Este foarte trist şi sunt în situaţia să repet de nenumărate ori. Suntem în pandemie, valul patru ne-a lovit foarte rău şi îi rog foarte mult pe români să meargă să se vaccineze. Suntem într-un paradox. Suntem în pandemie, avem arma pentru a termina pandemia, este vaccinul şi, în continuare, lumea stă şi nu se vaccinează. Nu pot să înţeleg foarte bine aceste reticenţe. Este un vaccin verificat şi răsverificat pe miliarde de oameni între timp, este un vaccin care funcţionează foarte bine şi îi rog pe români să meargă să se vaccineze, să terminăm odată cu această pandemie şi să ne vedem de treaba noastră’, a afirmat şeful statului.

Iohannis a fost întrebat de ce evenimentele private şi concertele nu sunt interzise, în contextul în care virusul este transmis într-o proporţie mare în cadrul acestora.

‘Sunt convins că la Comitetul Naţional (pentru Situaţii de Urgenţă) se discută aceste măsuri şi cum dumnealor au toate datele relevante vor lua măsurile care se impun. (…) Din informaţiile mele, dumnealor se bazează pe date colectate din toată ţara şi iau măsuri care trebuie luate în plan naţional, pentru toată lumea, iar fiecare Comitet judeţean ia măsuri suplimentare pentru ce se întâmplă acolo’, a transmis preşedintele Iohannis.

Şeful statului a vizitat joi Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la punerea în funcţiune a Unităţii 1.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, că este de acord cu plafonarea preţurilor la energie pentru această iarnă.

‘Da, sunt de acord cu această măsură, acum, pentru această iarnă, dar decizia este evident în altă parte’, a spus Iohannis.

Miercuri, premierul demis Florin Cîţu a declarat că PNL şi Guvernul susţin plafonarea preţurilor la energie în România, iar o decizie în acest sens ar urma să fie luată în prima şedinţă de Executiv, după rezolvarea crizei politice.

Şeful statului a fost întrebat dacă acest anunţ al premierului este o monedă de schimb.

‘Nu cred că e o monedă de schimb, cred că este o schimbare de atitudine în funcţie de evoluţia pieţei. Nu se aştepta nimeni să avem aceste creşteri fantastice la preţul gazelor, cum în realitate nu s-au aşteptat experţii, cum, de obicei, nu se aşteaptă când apar crize să crească preţurile la energie aşa de mult. Exact din acest motiv am dorit să atrag atenţia autorităţilor europene că trebuie să acţionăm repede’, a răspuns preşedintele.

El a menţionat că a avut o discuţie pe tema creşterii preţurilor la energie cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, când a venit în ţara noastră să prezinte Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă aprobat pentru România.

‘Am avut o discuţie pe această speţă şi la summitul din Slovenia de la care m-am întors aseară. Am reuşit împreună cu alţii, care sunt la fel de preocupaţi, să punem această chestiune în centrul atenţiei Comisiei Europene, care a primit temă de la noi să pregătească un set de evaluări şi măsuri pe care le vom discuta la sfârşitul lunii în Consiliu. Însă, până atunci, miniştrii Energiei vor discuta împreună cu Comisia cele mai bune măsuri şi, cum aceste măsuri la nivel european trebuie corelate, negociate, discutate, nu vom putea să luăm măsuri foarte repede’, a explicat Iohannis.

Potrivit şefului statului, una dintre măsurile posibile este plafonarea preţurilor la energie: ‘O măsură care poate să ne treacă prin iarnă până când se pot pune în practică alte măsuri, fiindcă este nevoie de data aceasta de un set amplu de măsuri pentru a nu lăsa aceste preţuri să ducă la o explozie generalizată de preţuri în economiile europene’.

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că luni va convoca partidele şi formaţiunile parlamentare pentru o primă rundă de discuţii pe marginea rezolvării crizei guvernamentale.

‘Paşii constituţionali sunt bine cunoscuţi. Eu voi invita partidele parlamentare la consultări. Şi voi încerca, împreună cu cei mai maturi, mai responsabili, să găsim o ieşire din această criză. Am decis că voi organiza runda de consultări luni. Luni, începând de la ora 12,00, voi avea consultări cu partidele parlamentare’, a afirmat şeful statului, la Cernavodă.

Preşedintele Iohannis s-a declarat din nou sceptic că o soluţie va fi găsită la această primă rundă de consultări.

‘Eu, personal, sunt total implicat şi eu sunt hotărât să găsesc, împreună cu partidele care au maturitatea politică necesară, o ieşire din această criză, fiindcă nu putem să stăm peste iarnă fără Guvern. Suntem în pandemie, suntem în plin val patru, pentru că prea puţini români s-au vaccinat. Suntem într-o criză a preţurilor la energie, care nu a fost generată de noi şi este o criză globală şi va trebui să-i facem faţă. Pe de altă parte, suntem aproape în pragul iernii şi sunt nenumărate probleme care trebuie să fie rezolvate de un Guvern cu puteri depline, deci este clar, cu maturitate, cu calm trebuie să găsim soluţii pentru această criză guvernamentală’, a spus şeful statului.

El a precizat că partidele vor fi chemate separat la consultări.

‘Voi ţine consultări şi voi trage concluziile după’, a transmis Iohannis, întrebat dacă va cere o propunere de premier de la PSD, USR şi AUR.

Preşedintele a fost chestionat şi dacă va susţine un Guvern minoritar PNL-UDMR sprijinit de PSD.

‘Am văzut că în media, în talkshow-uri, în articole, sunt foarte multe opinii, se vehiculează variante. Chestiunile sigur, teoretic, pot fi aşezate în diferite variante. Pe mine nu mă interesează teoria chibritului, pe mine mă interesează să avem un Guvern care poate să gestioneze bine România şi asta voi căuta’, a explicat Klaus Iohannis.

Întrebat dacă îl va desemna din nou premier pe Florin Cîţu, şeful statului a răspuns: ‘Deocamdată facem consultări cu partidele, după care vom face o analiză şi voi anunţa public pe cine voi desemna premier’.

În opinia sa, Guvernul Cîţu ‘a căzut victimă unor orgolii politicianiste’.

‘Legat de politica noastră internă, probabil majoritatea, dragi români, aţi aflat că a avut loc o moţiune de cenzură şi Guvernul, cum se spune mai colocvial, a fost dărâmat de unii politicieni care au dorit să arate pur şi simplu că au voturi suficiente ca să dărâme Guvernul. Nu au nicio gândire pentru ce urmează după şi evaluarea mea, oricât de trist ar suna, este că acest Guvern a căzut victimă unor orgolii politicianiste, care nu au în spate nicio gândire pentru România sau pentru români. Aici suntem acum. Foarte pe scurt cum s-a ajuns aici: USR, care s-a dat mare partid reformist, a abandonat guvernarea la un moment dat din motive de ei ştiute, ceea ce nu a fost bine, dar s-a mai întâmplat ca partide să plece de la guvernare. Însă pentru USR nu a fost suficient, s-a aliat cu PSD şi cu AUR şi au dărâmat Guvernul. Acum trebuie să găsim o ieşire din această criză în care am intrat, pentru că Guvernul a căzut victimă acestor orgolii’, a menţionat Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis s-a declarat convins, joi, că Executivul şi premierul Florin Cîţu fac lucrurile exact aşa cum este legal şi corect, referindu-se în context la acuzaţiile referitoare la faptul că prim-ministrul ar fi alocat un miliard de lei din Fondul de rezervă către primarii PNL, UMDR şi PSD.

‘Eu sunt convins că Guvernul şi premierul Cîţu fac lucrurile exact aşa cum este legal şi corect, nu am niciun fel de emoţii. Este clar că anumite autorităţi au nevoie de sprijinul Guvernului. Că unii şi alţii nu sunt mulţumiţi probabil este expresia unei frustrări, pentru că nu ei sunt acolo la cheia banilor’, a spus şeful statului.

Preşedintele Klaus Iohannis a vizitat joi Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la punerea în funcţiune a Unităţii 1.