Colegiul Medicilor cere o analiză transparentă a problemelor de la examenul de medic specialist

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 06:30

Colegiul Medicilor din România subliniază că exigența examenului de medic specialist este esențială pentru calitatea actului medical și siguranța pacienților.

În același timp, subiectele trebuie să fie clare, iar baremele să corespundă cerințelor și să permită o evaluare obiectivă și unitară.

Sesizările candidaților și ale societății multidisciplinare a medicilor rezidenți, trebuie analizate cu imparțialitate și celeritate, iar concluziile făcute publice.

Dacă se confirmă erori sau nereguli, Colegiul Medicilor cere adoptarea măsurilor legale pentru remedierea acestora și pentru asigurarea unui tratament echitabil candidaților afectați.

Până la finalizarea verificărilor, Colegiul recomandă evitarea concluzilor pripite privind pregătirea candidaților sau profesionalismul examinatorilor.

Ministrul interimar al sănătății a anunțat că a început verificări și va lua decizii după finalizarea anchetei.

Rador/FOTO imagine ilustrativă Caravana cu Medici