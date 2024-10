Cîţu: Sunt sigur că vom avea un PNRR bun; este momentul să accelerăm lucrurile

Premierul Florin Cîţu s-a declarat convins, miercuri, că Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă va fi unul bun, arătând că a avut o discuţie cu miniştrii pentru accelerarea PNRR.

‘Am avut o discuţie cu miniştrii referitoare la PNRR. Este momentul să accelerăm lucrurile. Avem câteva detalii de pus la punct. Sunt sigur că vom avea un PNRR care să reprezinte interesele României de dezvoltare în perioada următoare. Sunt mai multe discuţii, dar sunt sigur că vom avea un PNRR bun, un PNRR prin care vom atrage sumele alocate României’, a afirmat Cîţu, la finalul şedinţei de Guvern.

El a precizat că, în cazul în care unul dintre proiectele cuprinse în PNRR nu respectă condiţiile pe care le cere Comisia Europeană, acesta va fi finanţat din alte surse.

‘Eu am o abordare diferită în ceea ce priveşte PNRR. Nu mă uit doar la un anumit sector. Pe mine mă interesează ca acest PNRR să reprezinte interesele României. E adevărat că sunt diferite sectoare, dar România are nevoie în anumite zone de mai multe investiţii şi în alte zone de mai puţine investiţii. Folosim acest PNRR, dar în contextul celorlalte surse de finanţare; ne finanţăm şi de la buget, finanţăm şi din fonduri europene şi finanţăm şi din PNRR. Toate proiectele pe care le considerăm importante în programul de guvernare vor avea aceste trei surse de finanţare. Deci dacă unul dintre proiecte am încercat să le punem aici şi nu respectă condiţiile pe care le cere Comisia Europeană astăzi, de exemplu, ele vor fi finanţate din alte surse. Trebuie să ne uităm la PNRR ca o bucăţică din acest puzzle al finanţării pe care noi îl facem sau al proiectelor pe care noi le facem în următorii ani de zile’, a explicat prim-ministrul.

Întrebat dacă ministrul Cristian Ghinea trebuia să se consulte mai bine cu miniştrii de resort pentru pregătirea domeniilor din PNRR, şeful Executivului a răspuns: ‘Suntem într-un proces de negociere. Veţi vedea că, la final, vom avea un PNRR de succes’. De asemenea, el a precizat că premierul este coordonatorul negocierilor. AGERPRES