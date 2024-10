Cîţu: Evacuarea românilor din Kabul – în desfăşurare, aeronava Forţelor Aeriene ar urma să preia şi alţi cetăţeni

Publicat de , 18 august 2021, 12:16

Premierul Florin Cîţu a declarat că evacuarea cetăţenilor români aflaţi la Kabul este în desfăşurare, precizând că, din datele pe care le are, aeronava Forţelor Aeriene Române va prelua alţi cetăţeni din Afganistan.

‘Situaţia este în desfăşurare, am vorbit cu domnul general Ciucă, care a fost la Biroul Politic Naţional, este în desfăşurare, în cel mai scurt timp vom avea informaţii când se întorc acasă cetăţenii români. (…) Am folosit din primul moment toate oportunităţile pe care le-am avut, am discutat şi cu NATO, a fost şi o aeronavă NATO care a luat cetăţeni, am avut şi avem şi o aeronavă a noastră acolo, au fost folosite toate oportunităţile pe care le-am avut ca să-i aducem pe români acasă cât mai repede‘, a declarat Florin Cîţu, miercuri, după şedinţa BPN al PNL.

Premierul a precizat că, din datele pe care le are, aeronava Forţelor Aeriene Române urmează să preia şi alţi cetăţeni din Afganistan. AGERPRES / Foto: Arhiva/ MApN