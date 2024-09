Cioloş: Modul în care a procedat premierul Cîţu în cazul lui Vlad Voiculescu este absolut inacceptabil

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, apreciază că este ‘absolut inacceptabil’ modul în care a procedat premierul Florin Cîţu, înaintând preşedintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătăţii fără consultarea conducerii Alianţei USR PLUS şi a Coaliţiei.

‘Modul în care a procedat Florin Cîţu, înaintând preşedintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu fără consultarea conducerii Alianţei USR PLUS şi a Coaliţiei, este absolut inacceptabil. Din păcate, în aceste zile sunt în recuperare medicală şi nu pot interveni public. Vom avea imediat o şedinţă a conducerii Alianţei USR PLUS şi vom decide împreună ce vom face. Dragoş Tudorache, preşedintele executiv PLUS, va exprima punctul nostru de vedere public în orele următoare‘, a scris liderul PLUS pe Facebook.

Miercuri, premierul Florin Cîţu l-a revocat din funcţie pe ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, anunţând că interimar la conducerea ministerului va fi vicepremierul Dan Barna.

Totodată, şeful Executivului a demis-o din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii pe Andreea Moldovan.

Liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a declarat miercuri că, din punctul său de vedere, demiterea ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, reprezintă ‘un act de agresiune’ al premierului în cadrul coaliţiei.

Pentru ora 12,00 a fost anunţată o şedinţă online a Birourilor Naţionale USR PLUS.

