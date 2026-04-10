Campanie naţională de conştientizare a AVC-ului

Publicat de Andreea Drilea, 10 aprilie 2026, 10:35

Ministerul Sănătăţii şi Asociaţia pentru Luptă împotriva Accidentului Vascular-Cerebral au lansat o campanie naţională de conştientizare a AVC-ului.

Derulată în mai multe ţări europene, aceasta se adresează copiilor şi familiilor. Specialiştii doresc astfel să-i ajute pe cei mici să recunoască rapid semnele unui accident vascular-cerebral şi să acţioneze imediat apelând 112. Liliana Curea este preşedinta ALIA.

Liliana Curea: Totul se face simplu, prin joacă, personajele sunt distractive, astfel încât copiii să nu fie speriaţi, să înţeleagă care sunt semnele unui accident vascular-cerebral cât mai simplu. Faţa este căzută într-o parte, gura este căzută într-o parte, pui persoana respectivă să zâmbească şi o să vezi că nu mai poate să zâmbească, unul dintre braţe nu mai poate fi ridicat, vorbirea de asemenea nu mai este coerentă, persoana cu accident vascular-cerebral nu poate pronunţa nici măcar o propoziţie simplă de genul „Afară este soare” şi pacientul poate fi ajutat doar dacă sunăm la 112.

Realizator: Bolile cerebrovasculare reprezintă una dintre cele mai frecvente afecţiuni cu care se confruntă populaţia din România. Anual, peste 60.000 de persoane suferă un accident vascular-cerebral, iar timpul de reacţie este esenţial pentru salvarea vieţii lor. Specialiştii subliniază că educaţia medicală timpurie poate contribui decisiv la prevenţie şi intervenţie rapidă în situaţii critice.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

