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Buzău: O dronă prăbuşită a fost găsită în comuna Robeasca; specialiştii fac verificări

Buzău: O dronă prăbuşită a fost găsită în comuna Robeasca; specialiştii fac verificări

Publicat de Andreea Drilea, 21 octombrie 2026, 12:54

O dronă prăbuşită a fost găsită, miercuri, într-o localitate din judeţul Buzău, la faţa locului deplasându-se specialiştii Ministerului Apărării Naţionale (MApN) şi ai Serviciului Român de Informaţii (SRI), care fac verificări.

Potrivit datelor comunicate de prefectul Leonard Dimian, drona este în localitatea Moşeşti, comuna Robeasca.

Un localnic a anunţat autorităţile prin apel la 112, iar specialiştii MApN şi SRI fac verificări. AGERPRES

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