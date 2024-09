BNR – Inflaţia a scăzut uşor în iulie, faţă de luna iunie

Inflaţia a scăzut uşor în iulie, faţă de luna iunie, conform unui raport prezentat de Banca Naţională a României. Este vorba de doar 0,09 % însă reprezentanţii instituţiei spun că ne putem gândi la un început al dezinflaţiei în România.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în acelaşi interval de referinţă, preţurile mărfurilor nealimentare şi alimentare au crescut cu circa 16 %, iar serviciile s-au majorat cu 8 %.

Diana Surdu vine cu detalii.

Reporter: Într-un top al scumpirilor, pe primele locuri sunt gazele, uleiul, cartofii şi combustibilii. Urmează energia electrică, biletele de avion, făina şi mălaiul. Doar serviciile de telefonie s-au ieftinit uşor în iulie, restul produselor şi serviciilor măsurate de statisticieni înregistrând creşteri de preţuri în acelaşi timp, salariile nu ţin pasul cu scumpirile. Câştigul salarial mediu net a fost, în iunie de 3.977 de lei, mai mare cu doar 1,2% faţă de luna precedentă. Cele mai mari valori s-au consemnat în IT, în jur de 9.300 de lei net şi cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, nu cu mult peste 2.100 de lei. Banca Naţională a României a majorat la 13.9% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 7,5% pentru sfârşitul anului viitor- potrivit datelor prezentate săptămâna aceasta de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. BNR estima, în mai, o inflaţie de 12,5% pentru finalul acestui an şi de 6,7% pentru 2023.

(Rador/Foto radioiasi.ro)