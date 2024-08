Banca Naţională se aşteaptă la o inflaţie mai mare spre finalul acestui an decât anticipa cu doar câteva luni înainte.

Potrivit noilor estimări prezentate miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, spre sfârşitul anului inflaţia ar urma să fie de 7,5%, în creştere faţă de prognoza iniţială de 7,1%, iar la finalul anului viitor de 4,4%. Mugur Isărescu a mai precizat că orice estimare pe care o face banca centrală are la bază date certe.

Mugur Isărescu: Am vorbit de incertitudini la adresa prognozei, deci la adresa acestui scenariu de bază. Nu incertitudini că am fi spus noi că atenţionăm guvernul că dacă majorează impozitele, creşte inflaţia. Nici nu este adevărat acest lucru per general. Numai unele impozite majorate duc la creşterea inflaţiei, şi anume cele directe pe consum, accizele şi cu TVA-ul.