Alertă în Marea Neagră, o navă sub pavilion San Marino a semnalat un incendiu la bord

Publicat de Andreea Drilea, 15 octombrie 2026, 10:29

Este din nou alertă în Marea Neagră; o navă comercială, sub pavilion San Marino, a semnalat un incendiu la bord joi dimineaţă. Pe vas erau 12 persoane, patru dintre acestea sunt în siguranţă, în acest moment, opt sunt dispărute.

Tot dimineaţă, locuitorii judeţului Tulcea au primit alte două mesaje de alertă aeriană.

Pentru mai multe informaţii, corespondentul Radio România Actualităţi, Sorin Cealera: ”Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a declanşat joi dimineaţă o operaţiune de căutare şi salvare, în urma unui incident grav raportat în Marea Neagră, la aproximativ 13 mile marine sud-est de Sulina.

În jurul orei 7:00, Nava mercială Wide Trader a transmis o alertă de urgenţă semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei. Dintre cei 12 marinari aflaţi la bord, patru sunt în siguranţă, însă opt sunt dati dispăruţi, în acest moment.

Un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie a fost ridicat de la sol iar Nava de căutare şi salvare SAR Apollo, a Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, a fost trimisă în zona. Misiunea este în desfăşurare şi se încearcă găsirea marinarilor dispăruţi.

Ştim că un grup de drone a fost detectat miercuri-noapte de radarele Ministerului Apărării Naţionale în apropierea insulei Şerpilor. Una dintre drone a intrat timp de aproximativ un minut în spaţiul aerian naţional la sud-est de Sulina, deasupra apelor teritoriale ale României.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă poliţie aeriană întărită, au decolat de la Baza aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situaţiei. La ora 4:57 a fost transmis un mesaj RO-Alert. Alerta aeriană a încetat la 5:46.

Populaţia din nordul judeţului Tulcea a primit joi-dimineaţă însă un nou mesaj RO-Alert, privind o posibilă incursiune de drone. Mesajul a fost transmis în jurul orei 8:35, iar autorităţile îndeamnă populaţia să îşi păstreze calmul şi să se adăpotească.

Şi miercuri seară a fost alertă în Marea Neagră. O altă navă sub pavilion străin a raportat un incendiu la bord, la aproximativ 10 mile marine de sulina. Nava SAR Apollo s-a depasat în zonă pentru acordarea de asistenţă, dar incendiul a fost lichidat de echipajul navei şi din fericire nu s-a înregistrat răniţi.

Potrivit lui Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, nava – care urma să livreze produse retroliere Ucrainei – ar fi fost lovită, posibil de o dronă, în rada Sulina. Nava urmează să ajungă în portul Constanţa, unde se va stabili exact dacă a fost sau nu lovită.”

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