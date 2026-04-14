Mihai Dimian: studenții nu vor mai primi burse în perioada vacanței de vară
14 aprilie 2026, 17:05
Prezent, astăzi, la Iași, ministrul Educației, Mihai Dimian, s-a referit și la bursele pentru studenți.
El a confirmat faptul că, în perioada vacanței de vară, aceștia nu vor mai primi burse.
În urma negocierilor purtate cu reprezentanții Comisiei Europene, s-a decis extinderea perioadei de acordare a burselor și a numărului de beneficiari.
În ceea ce privește bursele sociale, numărul persoanelor s-a dublat, a mai precizat ministrul Educației, Mihai Dimian:
