Franţa se confruntă cu inundaţii în mai multe zone, ca urmare a precipitaţiilor abundente

Publicat de gabrielarotaru, 4 februarie 2021, 08:29

Franţa se confruntă cu inundaţii în mai multe zone, ca urmare a precipitaţiilor abundente din ianuarie.

Cursurile unor râuri au ieşit din albie iar altele, inclusiv cel al Senei, au atins niveluri alarmante.

La Paris, apele Senei urcă încet dar sigur de câteva zile, zona fiind plasată sub cod galben de alertă, ce corespunde riscului de inundaţii şi creştere rapidă, fără pericol de daune semnificative însă – potrivit hidrologilor.

Fluviul depăşise ieri cota de 4,35 m, iar astăzi se aşteaptă să mai urce cu 2 cm, dar nu mai sunt aşteptate ploi.

De ieri, circulaţia fluvială a fost interzisă pe mai multe tronsoane, pentru că ambarcaţiunile nu mai pot trece pe sub poduri.

Cheiurile pariziene ale Senei sunt în totalitate acoperite de apă, fiind impracticabile atât pentru automobilişti cât şi pentru pietoni sau biciclişti.

Primăria a închis şi mai multe străzi din imediata apropiere a apei.

Accesul către insula lebedelor, din zona Turnul Eiffel, a fost şi el restricţionat. Peisajul oferit de apele umflate ale sale este însă de neratat mai ales pentru fotografi. Fluviul a mai oferit un spectacol asemănător în urmă cu trei ani.

Ploile abundente din ultimele zile au provocat inundaţii puternice în sud-vestul Franţei şi la graniţa nord-estică. 17 departamente sunt încă sub cod portocaliu de inundaţii, iar unul sub cod roşu. Cea mai gravă situaţie este la sud de Bordeaux, unde zeci de localităţi au fost acoperite de apă iar locuitorii lor, evacuaţi. În plus, pompierii se plâng că măsurile sanitare le complică planurile de salvare. (Rador/ FOTO imagine ilustrativă arhivă radioiasi.ro)