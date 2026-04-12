Au început alegerile parlamentare din Ungaria

Publicat de Andreea Drilea, 12 aprilie 2026, 07:55

În Ungaria încep alegerile parlamentare, atent urmărite atât în Europa, cât şi în alte părţi ale lumii.

Principalii protagonişti sunt partidul euro-sceptic de dreapta Fidesz, al longevivului premier Viktor Orban şi formaţiunea pro-europeană de centru-dreapta Tisza, condusă de Peter Magyar.

Campania electorală care a precedat alegerile considerate esenţiale pentru viitorul Ungariei a fost extrem de dură.

