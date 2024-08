(IAȘI) Europarlamentarul Thomas Waitz: România va fi supusă unei proceduri de infrigement privind tăierile ilegale de păduri

România va fi supusă unei proceduri de infrigement privind tăierile ilegale de păduri, a declarat, astăzi, la Iași, europarlamentarul Thomas WAITZ-copreședinte al Partidului Verde European.

În ultimele două luni europarlamentarul austriac a vizitat mai multe locuri din Carpați și a constatat încălcări grosolane ale legislației și reglementărilor europene în domeniul conservării pădurilor. Astăzi europarlamentarul a vizitat pădurile din zona Dobrovăț-Bârnova-Bucium. Thomas WAITZ a arătat că România are la dispoziție doar 3 luni pentru a opri defrișările abuzive din Carpați.

Thomas Waitz: Am negociat strategia în domeniul conservării pădurilor în Parlamentul European. Am călătorit în toată Europa și am văzut diferite cazuri de păduri tăiate, unele devastate, care acum au nevoie de protecție. Acum am revenit în România, de data aceasta la Iași, să văd dacă această perdea verde care protejează orașul poate funcționa. Este foarte important să păstrăm această moștenire și mai ales să evităm schimbările radicale meteoclimaterice. În ultima săptămână am fost în mai multe puncte din Carpați. Acum voi merge în pădurea de la Dobrovăț – Bârnova – Bucium. Am înțeles că sunt multe încălcări ale prevederilor europene în domeniu. La sfârșitul vizitei voi înainta un raport asupra lucrurilor descoperite în teritoriu, la dumneavoastră. Până la urmă trebuie făcute presiuni asupra României pentru a respecta prevederile europene care privesc conservarea pădurilor. Trebuie să recunosc că am văzut multe defrișări în Europa, dar aici, în România, am văzut munți complet defrișați. Este un lucru care nu s-a întâmplat în alte țări europene. La dumneavoastră se fură cantități mari de masă lemnoasă. Pădurea este un bun european și trebuie protejată. Există deja o procedură de infringement la adresa României și țara dumneavoastră are o ultimă șansă, de numai 3 luni pentru a evita procedura, a spus Tomas Waitz, copreședinte al Partidului Verde European.

La rândul său reprezentantul „Agent Green”, Raluca Nicolae, a precizat că, punctual pentru pădurile din județul Iași, se dorește inființarea Parcului Natural „Codrii Iașului” în localitatea Dobrovăț, iar suprafața de protecție forestieră din zonă să crească de la 1 la 50%.

Raluca Nicolae: Am inițiat acest caz în instanță și am mers mai departe împreună cu Codrii Iașilor, din moment ce ei ne-au semnalat problema apărută aici în tăierile din Codrii Iașilor. Instanța, în primă fază ne-a dat dreptate și tăierile au fost suspendate pe o suprafață de 19.000 de hectare și a fost o victorie fabuloasă pentru noi, ne-am bucurat foarte mult, ne-am întors aici împreună cu colegii de la Codrii Iașilor și am celebrat acea victorie. Din păcate, instanța a decis împotriva pădurii și s-a răzgândit. Dar Agent Green escaladează cazul la ICCJ, Înalta Curte de Casație și Justiție și nu ne lăsăm, este vorba de niște cantități industriale, camioane întregi sunt scoase. De exemplu, am noul amenajament silvic este acel plan al pădurii pe 10 ani presupune 750.000 de metri cubi să iasă din această pădure în următorii 10 ani. Amenajamentul fiind în 2019 semnat. Asta încercăm să facem, să reducem acea cantitate enormă pe care ei au decis-o s-o taie și să creștem suprafața de protecție de la 1% la 50 % și un alt obiectiv extrem de important pentru noi este să se înființeze Parcul Natural Codrii Iașilor.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)