CONCURSUL „DOMNITORUL UNIRII ŞI EPOCA SA,” ediţia a X-a, şi SIMPOZIONUL „ISTORII, PERCEPŢII ŞI REFLECŢII CULTURALE”, ediţia a VII-a

Publicat de ralucadiaconiuc, 21 mai 2021, 18:33 / actualizat: 22 mai 2021, 5:58



Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, desfășoară, sub auspiciile personalității marelui domnitor al cărui nume îl poartă, pe data de 25 mai 2021, Concursul „Domnitorul Unirii și epoca sa”, ediția a X-a, pentru elevi, și Simpozionul „Istorii, percepții și reflecții culturale”, ediția a VII-a, pentru profesori.

În această ediţie, concursul rezervat elevilor are o secțiune de picturi, desene, o alta de colaje, hărți, pliante, machete/trasee istorice, pagini web, grafică pe calculator sau tablete grafice etc. și una de comunicări ştiinţifice. Rezultatele jurizării vor fi anunțate prin postarea pe site-ul liceului organizator: www.alicuzaiasi.ro.

Pentru a promova interdisciplinaritatea şi latura culturală a procesului de educaţie, Simpozionul rezervat profesorilor va avea mai multe secţiuni: Ctitori şi promotori ai şcolii, Istoriile ştiinţelor şi Cercetări recente ale dascălilor români. Cele mai multe dintre lucrările prezentate în cadrul Simpozionului vor fi ulterior publicate într-un volum.

Proiectul cu participare națională al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi este adresat în primul rând elevilor și profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar, dar este deschis participării şi altor cadre didactice, cercetători, doctoranzi şi studenţi.

Membrii echipei de proiect: Prof. Ariadna-Cristina Maximiuc – Director al Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Prof. dr. Eliza Ilie – Inspector de Istorie şi Ştiinţe Socio-Umane, ISJ Iaşi, Prof. dr. Lăcrămioara Iordăchescu, Prof. Sebastian Chiruţă, Prof. dr. Valeriu Dan Postolache, Prof. dr. Gabriela Luchian.

Partenerii noștri sunt: Facultatea de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, CJRAE Iași.

