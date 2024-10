Antibiotice Iaşi a obţinut Gold Level Recognition în cadrul unui clasament de sustenabilitate din România

Publicat de andereapostolache, 12 ianuarie 2024, 14:53

Producătorul de medicamente Antibiotice Iaşi a obţinut Gold Level Recognition cu 90 de puncte din 100 în Romania Corporate Sustainability & Transparency Index Ranking 2023, cel mai înalt clasament de sustenabilitate din ţara noastră, a anunţat vineri compania.

‘Clasamentul a fost prezentat la sfârşitul lunii decembrie 2023, în cadrul conferinţei Best Practices in Corporate Sustainability, organizată de The Azores – Sustainability & CSR Services, fiind cea mai importantă evaluare a domeniului sustenabilităţii şi responsabilităţii corporative din România’, se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, clasamentul Romania CST Index Ranking a fost realizat în urma analizei rapoartelor de sustenabilitate ale marilor companii din România, aferente anului 2022. Rapoartele au fost evaluate pe baza unui tabel de punctaj cu 11 categorii, 78 de indicatori de sustenabilitate şi 201 datapoints.

‘Au fost evaluaţi indicatorii de sustenabilitate ai companiilor din perspectiva nivelului de performanţă şi transparenţă în domenii precum: schimbări climatice, guvernanţă, politici privind diversitatea şi anticorupţia, responsabilitatea faţă de angajaţi, marketing responsabil sau lanţ valoric. Punctajul final al fiecărei companii s-a calculat în funcţie de industria din care fac parte companiile’, se mai spune în comunicat.

Compania Antibiotice s-a situat în anul 2021 tot la categoria Gold Level Recognition obţinând 93 de puncte din 100. Antibiotice raportează date despre impactul non-financiar al activităţii sale din anul 2017, iar de doi ani realizează voluntar Raport Anual Integrat ce include deopotrivă date financiare şi non-financiare, fiind printre primele firme din România care elaborează un document cu un astfel de nivel complex de raportare.

‘Evaluarea CST Index Ranking este utilă atât companiei cât şi stakeholderilor săi deoarece oferă o modalitate structurată şi standardizată de a evalua performanţa în domeniul sustenabilităţii în funcţie de standardele internaţionale din domeniu, dar şi în raport cu firmele competitoare’, susţin reprezentanţii companiei.

(Agerpres/ FOTO Comunicat de presă)