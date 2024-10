UNICREDIT IASI OPEN – Miriam Bulgaru, Anca Todoni, Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian joacă marți pentru un loc în sferturi la UniCredit Iași Open. Anca Todoni și Irina Bara pot ajunge în semifinale la dublu

Foto: Mirra-Andreeva

Turneul WTA 250 UniCredit Iași Open, concurs dotat cu premii totale în valoare de 232.244 de euro și 250 de puncte WTA, a ajuns în faza optimilor de finală.

Marți, 23 iulie, sunt programate la Baza Sportivă Ciric cele opt meciuri din faza optimilor de pe tabloul de simplu, dar și cinci partide de dublu, patru din optimi și una din sferturi.

Cinci jucătoare din România pe tablou

Pe afișul zilei vor fi și cinci jucătoare din România. Miriam Bulgaru, Anca Todoni, Elena Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian vor evolua în optimi la simplu, ultimele două în meci direct, Anca Todoni urmând să joace și la dublu, alături de Irina Bara, pentru un loc în semifinale.

Sesiunea de zi va începe la ora 11.00 pe toate cele trei terenuri.

În primul meci de pe ”Central”, de la ora 11.00, Miriam Bulgaru, 25 de ani, locul 206 WTA, o va întâlni pe Selena Janicijevic (Franța, 21 de ani, 189 WTA), jucătoare venită din calificări.

Miriam a produs marea surpriză în turul 1, învingând-o pe favorita 2, Tatjana Maria, din Germania, în timp ce Janicijevic a câștigat deja trei meciuri la Iași, cu Irene Burillo Escorihuela (Spania), Julia Avdeeva (Rusia) – în calificări și Gergana Topalova (Bulgaria) – în turul 1.

În al doilea meci de pe Terenul Central, Anca Todoni, 19 ani, locul 118 WTA, va juca pentru un loc în sferturi cu Olga Danilovic, din Serbia, 23 de ani, numărul 150 mondial.

Todoni a avut un meci lejer în primul tur, adversara sa, Aliona Falei, retrăgându-se la 0-5 în primul set, în timp ce Danilovic a eliminat-o pe favorita 4, rusoaica Anna Blinkova.

Duel românesc în optimile de finală

Nu înainte de ora 15.00 va intra pe teren principala favorită, rusoaica Mirra Andreeva, pentru duelul cu Aliaksandra Sasnovich, din Belarus, iar după acest meci este programat cel mai așteptat meci al zilei, între Elena Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian (favorită 3), nu înainte de ora 17.00.

Gabi Ruse, 26 de ani, 149 WTA, a trecut în primul tur de rusoaica Anastasia Tykhonova, în timp ce Jaqueline, 26 de ani, numărul 66 mondial, a învins-o pe italianca Nuria Brancaccio.

De remarcat că Anca Todoni va juca, marți, și la dublu, alături de Irina Bara, în ultimul meci de pe Terenul 5. Cele două românce vor încerca să facă pasul în semifinalele probei de dublu, având în față cuplul Maia Lumsden (Marea Britanie) / Anna Siskova (Cehia).

Programul meciurilor de marți, 23 iulie:

Terenul Central – Start ora 11.00

[Q] Selena Janicijevic (Franța) vs [WC] Miriam Bulgaru (România)

Olga Danilovic (Serbia) vs Anca Todoni (România)

Nu înainte de ora 15.00

[1] Mirra Andreeva (Rusia) vs Aliaksandra Sasnovich (Belarus)

Nu înainte de ora 17.00

[WC] Elena Gabriela Ruse (România) vs [3] Jaqueline Cristian (România)

Maria Lourdes Carle (Argentina) / Eleni Christofi (Grecia) vs [2] Alexandra Panova (Rusia) / Yana Sizikova (Rusia)

Terenul 5 – Start ora 11.00

Chloe Paquet (Franța) vs [Q] Simona Waltert (Elveția)

[5] Elina Avanesyan (Rusia) vs Petra Martic (Croația)

[1] Anna Danilina (Kazahstan) / Irina Khromacheva (Rusia) vs Amina Anshba (Rusia) / Anastasia Detiuc (Cehia)

După odihnă

Irina Bara (România) / Anca Todoni (România) vs [3] Maia Lumsden (Marea Britanie) / Anna Siskova (Cehia)

Terenul 6 – Ora de start 11.00

Marina Bassols Ribera (Spania) vs [8] Anna Bondar (Ungaria)

[LL] Lea Boskovic (Croația) vs [Q] Varvara Lepchenko (USA)

Yvonne Cavalle-Reimers (Spania) / Aurora Zantedeschi (Italia) vs Anastasia Tikhonova (Rusia) / Maria Timofeeva (Rusia)

După odihnă

Anna Bondar (Ungaria) / Olga Danilovic (Serbia) vs Katarzyna Piter (Polonia) / Fanny Stollar (Ungaria)