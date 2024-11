Originals – Words – cu Bogdan Sălăvăstru

Publicat de cristinaspinu, 2 august 2020, 09:31



Spre sfârșitul anului 1989, britanicii de la The Christians lansau “Words”, piesă ce-i fac celebrii în toată Europa. Melodia a fost lansată ca prim single de pe al doilea lor album de studio, “Colour”, ce ajunge pe primul loc în Marea Britanie. Piesa reprezintă primul, și cel mai mare succes European pentru grup. “Words” ajunge doar pe locul 18 în UK Singles Chart și pe poziția 6 în Irlanda. Tot pe locul 18 ajung și în Suedia, urcă până pe 5 în Olanda. În Franta urcă pănă pe primul loc, unde staționează timp de două săptămâni, iar în top 10 va staționa 11 săptămâni. Cei de la The Christians au rămas în istorie cu această baladă, o compoziție ce-i aparține irlandezului John Reidy, cunoscut mai mult sub pseudonimul Seán Ó Riada, ce are la bază un poem din secolul 18, scris de Peadar Ó Doirnín.

Titlul original a acestui cântec este „Mná na hÉireann„, ce s-ar traduce în “Women of Ireland”/”Femei din Irlanda”. În 1996, pe compilația “Common Ground – Voices of Modern Irish Music” apare o versiune în interpretarea britanicei Kate Bush. Sinéad O’Connor înregistrează o variantă în 1995 pentru compilația “Ain’t Nuthin’ But a She Thing”. În anul 2010, Nolwenn Leroy, din Franța face o variantă pentru al patrulea ei album de studio, “Bretonne”, ce s-a vândut în peste 1,2 milioane de exemplare.

O versiune celebră a cestei compoziții a înregistrat și grupul irlandez The Chieftains, pentru albumul din 1973, ”The Chieftains 4”. Varianta lor a fost folosită în filmul “Barry Lyndon” din 1975, iar în 1996 Mike Oldfield face o versiune pentru albumul “Voyager”, ce a fost facută după cea a grupului The Chieftains. Un grup de muzică tradițională irlandeză, Ceoltóirí Chualann, ce-l avea ca solist pe compozitorul Seán Ó Riada au înregistrat versiunea originală a acestei compoziții în anul 1969 pentru albumul lor live “Ó Riada Sa Gaiety”.

Audio Originals – Words:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org.