Originals – Whatta Man – cu Bogdan Sălăvăstru

La finele anului 1993, fetele de la Salt-N-Pepa și En Vogue lansează “Whatta Man”, al doilea single de pe albumul “Very Necessary”, al patrulea din cariera grupului Salt-N-Pepa. Piesa reprezintă cel mai mare succes a acestora în Statele Unite, locul 3 în Billboard Hot 100 și discul de platină pentru vânzări de peste un million de exemplare. Versiunea aceasta este un cover după piesa “What a Man” a interpretei Linda Lyndell, ce a lansat cântecul în 1968. Piesa este o celebrare a bărbaților care stau acasă și au grijă de copii lor. Fetele de la En Vogue cântă refrenul „Whatta man, whatta man, whatta mighty good man” iar cele două Salt-N-Pepa fac partea de rap. Piesa a avut succes și în Marea Britanie, unde primește discul de argint pentru 200 000 de exemplare vândute și locul 7 în UK Single Chart. În Australia, “Whatta Man” ajunge pe locul 2 și primește discul de platină, cu vânzări de 70 000 de exemplare. În videoclip apar Tupac Shakur și “Treach” Anthony Criss de la Naughty by Nature, în rolul bărbaților ideali în viziunea celor două fete de la Salt-N-Pepa. La gala MTV Video Music Awards din 1994, videoclipul a câștigat la categoriile: Best Dance Video, Best R&B Video și Best Choreography.

În 2011, Lena a făcut o versiune cover pentru filmul “What a Man”. Ea este cunoscută pentru hit-ul din 2010 “Satellite”, ce i-a adus trofeul la Concursul Muzical Eurovision. Cover-ul făcut de ea ajunge doar pe locul 21 în top-ul din țara natală, Germania.

Versiunea originală a acestui cântec se numește “What a Man” și este lansată în anul 1968, în interpretarea americancei Linda Lyndell. Piesa este compusă de Dave Crawfard. Aceasta variantă ajunge doar pe locul 50 în top-ul Billboard de R&B. Linda Lyndell, o artista albă, dar care cânta în spectacole cu artiști de culoare ca James Brown sau Ike & Tina Turner a primit numeroase amenințări de la grupuri rasiste, în special Ku Klux Klan. Din cauza acestor amenințări, ea a ales să se retragă din viața publică.

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org și songfacts.com.