Originals – Tainted Love – cu Bogdan Sălăvăstru

În anul 1981, duo-ul britanic Soft Cell lansau celebrul “Tainted Love”, melodie ce se regăsește pe albumul de debut “Non-Stop Erotic Cabaret”. În vara acelui an, Soft Cell aveau să ajungă pe primul loc în Marea Britanie, Germania, Africa de Sud, Canada, Belgia și Australia. “Tainted Love” a fost cel mai bine vândut single al anului 1981 în Marea Britanie, cu peste 1,3 milioane de exemplare. În Statele Unite, “Tainted Love” a ajuns abia în ianuarie 1982 iar până în vară aveau să urce până pe locul 8 în Billboard Hot 100. La zece ani distanță, în 1991, cu o variantă reînregistrată, duo-ul Soft Cell ajunge pe locul 5 în Marea Britanie. În 1999, această versiune a melodiei “Tainted Love” ajungea în top-ul US Billboard – Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales pe locul 4. În anul 2006, Rihanna a folosit un sample din “Tainted Love” pentru hit-ul “SOS”. În 2007, fetele de la the Veronicas au folosit și ele porțiuni din “Tainted Love” pentru “Hook Me Up”, ce ajunge pe primul loc în Australia.

“Tainted Love” primește o nouă viață în 2001, cand grupul Marilyn Manson face o versiune cover pentru coloana sonoră a filmului “Not Another Teen Movie”. Versiunea aceasta a mai fost inclusă și pe albumul “The Golden Age of Grotesque” lansat de Marilyn Manson în 2003. “Tainted Love” devine cel mai mare succes al grupului în Marea Britanie, unde ajunge până pe locul 5 și primește discul de argint pentru vânzări de peste 200 000 de exemplare. Versiunea lor are mare succes internațional! Primesc discul de aur în Belgia, Austria și în Germania, unde ajung pe locul 3. O versiune rock a acestui cântec fac și germanii de la Scorpions în anul 2011 pentru compilația “Comeblack”.

Gloria Jones înregistrează în 1964 versiunea originală a piesei “Tainted Love”. Melodia a fost lansată în 1965 ca partea B a single-lui „My Bad Boy’s Comin’ Home” care eșuează lamentabil. În 1976, Gloria Jones relansează “Tainted Love”, încurajată de promovarea primită în Marea Britanie, dar nici de această dată nu are succes comercial. Piesa a fost compusă și produsă de Ed Cobb.

Audio Originals – Tainted Love:

Text adaptat și tradus de Bogdan Sălăvăstru. Surse: wikipedia.org.